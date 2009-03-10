به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی نچرال نیوزحتی اگر محیط کار در شب به دلیل استفاده از لامپهای زیاد مانند روزروشن باشد باز هم احتمال افزایش سرطان وجود دارد.

بنا بر همین گزارش محققان دانشگاه حیفا اعلام کرده اند کار کردن طولانی در معرض نورهای مصنوعی در شب برای مردان بیشتر ضرر دارد و علاوه بر سرطان پروستات احتمال بروز سرطان ریه را نیز درآنها افزایش می دهد.

محققان معتقدند استفاده از نورهای مصنوعی ناشی از لامپها به دلیل مصرف برق و ایجاد دامنه مغناطیسی در محدوده خود می تواند به سلامت افراد به خصوص مردان صدمه بزند.

کارشناسان معتقدند این حوزه مغناطیسی دو تاثیر مخرب دارد که یکی ازآنها صدمه به سیستم ایمنی و سرکوب آن است و دیگری اختلال در ساعت بیولوژیکی بدن که هر دوی این موارد تهدید جدی برای سلامتی به شمار می روند.

بررسیها نشان داده چنانچه افراد به طور متوسط بخشی از کارهای روزانه و فعالیتهای خود را در نور مصنوعی انجام دهند 30 درصد در معرض خطر هستند اما اگر کاملا" نوبت کاریشان در شب است با توجه به نوع لامپها این خطر به 60 درصد هم می رسد.