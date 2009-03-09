کلاسهای آموزش مهدویت برای طلاب مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضا نصوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعداد 200 نفر از طلاب حوزه علمیه فیضیه بابل و طلاب حوزه علمیه صدر بابل در این کلاسها شرکت خواهند کرد، افزود: این کلاسها در روزهای چهار شنبه و پنجشنبه و با حضور دو تن از اساتید این مرکز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این کلاس ها 15 ساعته است، اظهار داشت: هشت ساعت از این کلاسها به صورت حضوری و هفت ساعت دیگر نیز غیر حضوری است.

نصوری با بیان اینکه این دوره ها مقدماتی بوده خاطر نشان کرد: دوره های تکمیلی نیز در سال جدید برگزار خواهد شد.

معاون ارتباطات و تبلیغ مرکز مهدویت تصریح کرد: طلابی که دوره های مقدماتی و تکمیلی را با موفقیت طی کنند برای شرکت در کلاس های تخصصی به قم اعزام خواهند شد.