مراکز مشاوره دانش آموزی لرستان تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، اردشیر فلاح کردی صبح امروز در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: برنامه های تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش در هشت محور تعیین شده است که تنها یک محور آن به مقوله آموزش برمی گردد و سایر محورهای به مسائل تربیتی دانش آموزان مرتبط است.

عدم پرداخت یکسال حقوق شاغلان مراکز مشاوره لرستان

وی با بیان اینکه حدود یک سال است که حقوق شاغلان در مراکز مشاوره پرداخت نشده است، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 200 نفر کارشناس در این مراکز مشاوره روانشناختی مشغول به کار هستند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان نهادینه نشدن جایگاه این مراکز را از دیگر مشلات پیش روی مراکز مشاوره دانست و افزود: عدم پرداخت حق الزحمه، عدم مشارکت مسئولان و مردم و مشکلات در زمینه ایجاد زیر ساخت های لازم از دیگر مشکلات این مراکز است.

فلاح کردی یکی دیگر از مشکلات گریبانگیر مراکز مشاوره را وجود برخی نیرو های غیر متخصص در این مراکز عنوان کرد و یادآور شد: دانش افزایی مشاوران در زمینه علوم روز از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به تنظیم 17 پیشنهاد برای بهبود فعالیت مراکز مشاوره دانش آموزان و اولیاء، خاطر نشان کرد: اگر حتی چند درصد از پیشنهادات عملی شود بازهم جای شکرش باقی است.

این مقام مسئول در آموزش و پرورش لرستان ضمن تاکید بر ضرورت حمایت های مالی از مراکز مشاوره، از استاندار لرستان خواست در این زمینه همکاری لازم را با این سازمان داشته باشد.