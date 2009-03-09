دادگاه لاهه به جنایات صهیونیستها در غزه رسیدگی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "لوییس مورنو اوکامپو" در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی "پرفیل" با اعلام این مطلب گفت : کار رسیدگی به جنایات ارتش اسرائیل به دلیل استفاده از فسفر سفید در مرحله تجزیه و تحلیل بوده و هنوز تاریخ دقیق آغاز رسیدگی به آن مشخص نیست.

دادستان کل دادگاه بین المللی کیفری در ادامه اعلام کرد که مشغول بررسی شکایت نامه هایی است که توسط "علی خشان" وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین به این دادگاه ارائه شده است .

اوکامپو در ادامه از ارسال مدارکی در ارتباط با استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید و سایر جنایتهای این رژیم در جنگ 22 روزه، توسط عفو بین الملل و اتحادیه عرب به دفتر خود خبر داد.

طبق توافقنامه ژنو در سال 1980 استفاده از فسفر سفید علیه غیر نظامیان یا حتی علیه نیروهای دشمن در مناطق مسکونی ممنوع است. بمب فسفری حاوی فسفر سفید است که ماده شمعی شفاف و سفید مایل به زرد می باشد. بوی آن شبیه بوی سیر است و از فسفات ساخته می شود.

بمب های فسفری پس از انفجار، در خاک، اعماق رودخانه ها، دریاها و موجودات دریایی همچون ماهی ها نفوذ و سلامت محیط زیست و انسان را تهدید می کند.هنگام انفجار بمب های فسفری، فسفر متصاعد شده با اکسیژن ترکیب شده و ابرهایی از دود غلیظ سفید و گازهای شعله ور منتشر می شود. تماس این گازها و فسفر با بدن انسان موجب سوختگی های شدید و مهلک می شود و آسیب های شدیدی به دستگاه تنفس، کبد، کلیه و قلب وارد می کند.

سوختگی با فسفر معمولا از نوع درجه 2 یا 3 است و تا هنگامی که فسفر از روی محل تماس برداشته نشود به سوزاندن ادامه می دهد و رسیدن این ماده به استخوان مسئله ای عجیب نیست.

نخستین بمب های فسفری در سال 1916 توسط انگلیس تولید شد. این بمب در جریان جنگ جهانی دوم توسط نظامیان آمریکایی و نیروهای کشورهای مشترک المنافع انگلیسی و نیز ژاپن به کار گرفته شد.

این سلاح ازجنگ جهانی دوم به صورت عامیانه "Willy Pete" نامیده می شد. آمریکا متحد دیرینه اسرائیل نیز در جنگ با ویتنام به طور گسترده از این سلاح استفاده کرد. ارتش آمریکا در نوامبر 2004 در فلوجه عراق نیز از فسفر سفید برای وادار کردن افراد مسلح به خروج از مخفیگاهشان استفاده کرد.