10 میلیون مسافر در ایام عید از جاده چالوس تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ابوالقاسم باقری پیش از ظهر امروز در کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان کرج که در فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: بیشتر مسافرانی که قصد سفر به شهرهای شمالی را دارند از اقصی نقاط کشور برای رسیدن به مقصد خود از جاده چالوس تردد می کنند.

وی افزود: به طوری که در روزهای پایانی اسفند 86 تا 20 فروردین 87 بیش از 10 میلیون مسافر و گردشگر از این جاده تردد کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید سطح نظارت بر واحدهای خدماتی و رفاهی این منطقه افزایش یابد تا خطری به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و غذایی مسافران را تهدید نکند.

باقری یادآور شد: طرح نمونه گردشگری جاده چالوس در دولت در حال بررسی است و اگر نتیجه این طرح اعلام شود و بودجه مربوطه نیز در اختیار مسئولان قرار داده شود به زودی این منطقه علاوه بر محل عبور و تردد مسافران به منطقه ای برای اسکان گردشگران ایرانی و خارجی تبدیل می شود.

وی ادامه داد: امسال نیز برنامه های ویژه ای برای ایام نوروز برای جاده چالوس اندیشیده شده و تمامی وظایف بین مدیران و مسئولان تقسیم شده تا مسافران لحظات خوبی را سپری کنند.