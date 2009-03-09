به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی در دیدار امروز خود با اقشار مختلف مردم سیستان و بلوچستان ضمن اشاره به در پیش بودن میلاد با سعادت حضرت پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت، گفت: با رجوع به تاریخ، در نظرهمه مورخان نام آور‌ یک نکته قطعی و مشترک در مورد پیامبر (ص) به هنگام رحلت وجود دارد و آ ن نگرانی حضرت درباره تفرقه میان امت اسلامی است .ایشان به شدت از اینکه وحدت امت اسلامی بعد از رحلتشان به هم بخورد، نگران بودند و متأسفانه آن وحدت نیز به هم خورد؛ یعنی آن نگرانی به جا بود.

رئیس جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه وحدت بر اساس محبت، مورد توجه پیامبر بود ، اظهار داشت: احساس می‌کنم، امروز از عمده‌ترین مسایلی که نه تنها درعرصه حیات ملی، بلکه در عرصه حیات امت اسلامی خیلی باید مورد توجه باشد، وحدت است و می‌دانیم، دست‌های ناپاکی برای بر هم زدن وحدت و یگانگی درکار است.

وی تصریح کرد:جهل، خرافه و تعصب در درون و توطئه‌های عظیم از بیرون باعث تفرقه می شود، مادامی که در کنار هم نباشیم و کسی منفعت آن را ببرد که از ما نیست و بیگانه است، عظمت، سرمایه،‌ موقعیت ممتاز کشورمان، اقتدار ملی و اسلامی را از بین می‌برد.

خاتمی تاکید کرد: اینها توطئه‌هایی است که متأسفانه وجود دارد و البته از تنگ نظری‌ها و بعضی غفلت‌هایی که در درون ما وجود دارد، سوء‌استفاده می‌شود.

رئیس موسسه بین‌المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در ادامه گفت: نمی‌شود با شعار به وحدت رسید،‌ بلکه باید واقعیت‌ها را درنظر گرفت. شیعه و سنی، در اصول مشترک هستند و اگر هم در فروع اختلافی هست، باعث تنوع جامعه می‌شود و این تفاوت‌ها نباید مانع شود که بر پایه آن اصول اصلی، همه را دور همدیگر جمع شویم.

رئیس دولت اصلاحات بر این نکته که حکومت ما با دین نسبت دارد و موقعیت آن بسیار حساس و مهم است تاکید کرد و اظهار داشت:اگرخدای ناکرده اینگونه تلقی شود که این حکومت با شهروندان خود با دیده متفاوت نگاه می‌کند، سبب دلگیری و دل‌زدگی ‌هایی خواهد شد و ما به جای همگرایی، واگرایی خواهیم داشت.

وی افزود: مهمترین مسئله این است که حکومت کاری کند که هرانسان در این کشوراحساس کند به نام دین، دارای حرمت و حقوق است و این باعث تقویت حکومت دینی است و راهی برای تأمین امنیت؛ چون امروز کاملا مشخص است با رشد جامعه بشری و ارتباطات دنیای امروز و پیوستگی‌های آن تنها روش‌های سخت افزاری برای ایجاد ثبات و امنیت، جواب نمی‌دهد.



سید محمد خاتمی سپس گفت: سیستان و بلوچستان بالقوه یکی از با ظرفیت ترین و غنی ترین استان‌های کشور است و باید به آن با دید ملی نگاه کرد. در دوره اصلاحات کارهای زیر بنایی خوبی، درآنجا شکل گرفت.

وی از سیستان و بلوچستان به عنوان راه مهم ترانزیتی برای مناطقی که آبهای آزاد ندارند، میان آسیای میانه، افغانستان و دریای عمان نام برد و به پیشرفتهای صورت گرفته در این استان در دوران اصلاحات اشاره کرد.

خاتمی تاکید کرد: شأن ملت ایران و سیستان و بلوچستان بالاتر از آن است که صدقه گیر باشند ؛ برای تحقق این امر، باید زمینه کار و تولید را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه شاید سیستان و بلوچستانی احساس کند کارهایی شده است، افزود: باید در نظر داشت که هنوز زمینه کار در این استان و سایراستان‌های کشور زیاد است و اگر کسی می‌خواهد به کسی رأی بدهد، به این معنا نیست که از هر جهت از او راضی است بلکه این درک را دارد که رویکردها به کدام سو است و کدام سو به نفع ایران،‌انقلاب و اسلام خواهد بود.

سید محمد خاتمی با اشاره به انتخابات، گفت: امکانات و دست‌ها و جریان‌هایی در کشور،‌ وجود دارد که نمی‌گویم نامشروع ولی با دیدگاه‌های خاص به هیچ وجه نمی‌خواهند جریان اصلاحات که حالا نماینده‌اش هرکس می‌خواهد باشد، یا کسانی که به تغییر اوضاع می‌اندیشند روی کار بیایند.

وی تصریح کرد: امکانات در آن طرف وسیع است ولی در میان اصلاح طلبان امکانی جز مردم نیست و باید تلاش کرد تا آنها با اشتیاق پای صندوق بیایند و از رأی آنها صیانت کرد که در این صورت تردید ندارم که نتیجه چه خواهد شد.

رئیس جمهور سابق کشورمان افزود: کسانی که خودشان را بیشتر در کنار مردم می‌دانند و به ارتقا و پیشرفت کشور علاقه دارند، معتقد به اصلاحات درچهارچوب ارزش‌های دینی و اسلامی هستند، معتقدند که حق مردم و کشور است که به نحو بهتر و مناسب تری از امکانات استفاده شود و کشور به نحو بهتری مدیریت شود.

خاتمی با توجه به تجربه انتخابات گذشته و تاکید کرد: توقع از اصلاح طلبان این است که ما خودمان نیروها را تلف نکنیم و تفرقه و مشکل درست نکنیم.وی اظهار داشت: بنده با شناختی که از دوستان عزیزی که درعرصه انتخابات هستند ویا به عرصه خواهند آمد دارم،هیچ تردیدی ندارم که در سطح بالا هیچ مشکلی ایجاد نخواهد شد، ولی اگر خدای نکرده این تفرقه‌ها و مشکلات بخواهد اثرگذار باشد و ما در مقابل این ‌همه موانع و مشکلات و امکانات اندکی که داریم، احساس تفرقه کنیم و خللی در کار ایجاد شود، خدا، مردم و تاریخ ما را نخواهند بخشید.

وی سپس گفت: آدم تعجب می‌کند کسی که می‌خواهد دراین کشور کاندیدای ریاست جمهوری شود حتی یک ابزار رسمی و مشروع به نام روزنامه دراختیار ندارد و با این اوصاف دیگر نمی‌توان اسم آن را رقابت گذاشت و ما باید تلاش کنیم تا حرف‌های خود را به صورت چهره به چهره به مردم و جامعه منتقل کنیم.چون درحالت عادی حرف‌های ما درطبقه خاصی انعکاس دارد و حتی توده مردم، هنوز نمی‌دانند، که افرادی با جدیت اعلام کاندیداتوری کرده‌اند.

وی تاکید کرد: بنده به سهم خود قول می‌دهم با همه احترام به همه افراد، برای اینکه تفرقه ای به وجود نیاید و بخشهایی از جامعه بلاتکلیف نشوند، ‌هر کاری که از دستم بر بیاید، حتی اگر هزینه هم داشته باشد انجام دهم و برای این امر باید به اصول مشترک ما که تغییر وضع وحرکت کشوربه سمت توسعه و بالا بردن حیثیت کشور دردنیا و رفع تهدیدها از کشور و ایجاد سرمایه گذاری در کشور و نیز در همه حال به عدالت بیاندیشیم.

رئیس دولت اصلاحات با بیان اینکه عدالت فقط عدالت اقتصادی نیست،اظهار داشت:عدالت شامل عدالت اجتماعی،‌ عدالت جنسیتی، عدالت قومی و بالاتر از آن عدالت متجلی در مردم سالاری است چون حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خود حق بزرگی است که باید اداء شود و برای این امر باید کاری کرد که مردم به صورت گسترده در انتخابات شرکت کنند و رأی آنها نیز محفوظ بماند که این امر جز با اجرای عدالت تحقق نخواهد یافت.

سید محمد خاتمی خاطر نشان کرد:اگر اکثریت مردم، دستشان را به سوی دولت دراز کنند یا در ذهن شان این توقع باشد که همه مشکلاتشان را باید دولت حل کند، آن جامعه دچار اشکال است ولی اگر دولت دست خود را به سوی مردم دراز کند،‌ یعنی مردم تلاش کنند و دولت از مالیات و دیگر در آمدهای مشروع سرمایه گذاری و پول آن را خرج مردم کنند ؛ این بزرگترین پایه ای است که می‌تواند دموکراسی و مردم سالاری را در جامعه پایدار کند.