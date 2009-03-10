ارتقاء سرعت بخشیدن به پروژه ها در گرو شفاف سازی روند برگزاری مناقصات

سعید حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تخصیص صحیح و کامل اعتبارات عمرانی باعث کاهش مشکلات روند اجرایی پروژه ها می شود.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه شفاف سازی روند برگزاری مناقصات باعث ارتقاء سرعت بخشیدن به پروژه ها می شود گفت: آشنایی بیشتر از فرآیند برگزاری صحیح مناقصات باعث مدیریت مناسب در زمان و اجرای کامل پروژه ها خواهد شد.

حسین پور با اشاره به حضور سالانه بیش از 20 میلیون زائر در مشهد، خواستار توجه ویژه مسوولان به کلانشهر مشهد شد و گفت: برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان 2 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به توجه دولت به مناطق محروم، از توسعه بخش های زیر ساختی و موضوعات مرتبط با حمل و نقل و انرژی خبر داد.

وی با اشاره به عملکرد شورای فنی استان در سال گذشته گفت: در ارزیابی های صورت گرفته، شورای فنی استان خراسان رضوی بالاترین امتیاز را کسب کرده است که این امر موید حساسیت و دقت مدیران استان به بخش عمرانی است.



