به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مرتضی وافی دبیر شورای فرهنگی و برنامه‌ریزی مسجد مقدس جمکران اظهار داشت: کارشناسان ما برای تدوین این سند چشم‌انداز از فعالیتهای آستان قدس رضوی، حرم مطهر عبدالعظیم حسنی و چند مرکز مهم فرهنگی به طور کامل بازدید کرده‌اند.

وی افزود: در روزهای آینده نیز از فعالیتهای فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه (س) به منظور کسب تجربیات بیشتر بازدید به عمل خواهد آمد.

حجت‌الاسلام وافی توجه بیشتر مسئولان فرهنگی مسجد مقدس جمکران به 9 ربیع الاول به عنوان آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج) و برنامه‌ریزی برای تبیین این روز را خواستار شد و گفت: جمعی از دانشجویان با حضور در مسجد مقدس جمکران عهدنامه با حضرت ولی‌عصر (عج) را قرائت کردند.

وی از افتتاح کتابخانه تخصصی مهدویت با بیش از 12 هزار جلد کتاب در ایام ماه ربیع‌الاول خبر داد و گفت: قدیمی‌ترین نسخ در خصوص مهدویت در این کتابخانه به محققان و علاقمندان به موضوع مهدویت ارائه می‌شود.