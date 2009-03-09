مدیریت منابع طبیعی کشور نیازمند ساختار مستقل است

جهانگیر پورهمت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: چالش‌های جهانی در آستانه هزاره سوم امنیت غذایی، آلودگی و کاهش سرانه آب، کیفیت زیست و منابع و انرژی به ‌خصوص تاثیر چرخه آب بر زندگی مردم، افزایش جمعیت و توسعه شهری و مهاجرت است و گرم شدن روز افزون زمین، فرسایش خاک و تخریب لایه اوزن، گازهای گلخانه‌ای، باران‌های اسیدی و بیابان‌زدایی و کمبود زمین از مهمترین مشکلات دنیا در هزاره سوم است.

وی به خشکسالی جهانی مخصوصا در ایران اشاره کرد و گفت: در نیم قرن گذشته سالانه 40 میلیون هکتار و در مجموع در حدود دو میلیارد هکتار که 450 میلیون هکتار آن در خاور نزدیک است، خشکسالی رخ داده است و همچنین ایران همواره یکی از کشورهایی است که با شدیدترین خشکسالی روبرو شده است که در سال 2000 و 2001 در مرکز این کشور خسارات قابل توجهی وارد کرده است.

رئیس ترویج و تحقیقات کشاورزی عنوان کرد: در کشاورزی پایدار باید به تعادل بین تولید محصول و تغییرات محیطی توجه جدی کرد و سیستم زراعی را نه به منزله مجموعه تشکیلات مجزا و مستقل بلکه به عنوان بخشی از کل سیستم در حوزه آبخیزداری به کار برد.

وی خاطرنشان کرد: باید در منابع طبیعی یک مدیریت واحد داشته باشیم و مهمترین چالش‌های منابع طبیعی کشور عدم مدیریت صحیح و جامع و بهره‌برداری نامناسب از منابع بوده است که از مهم ترین علتهای به وجودآمدن چاشهای منابع طبیعی نبود ساختار مدیریتی مستقل است.

این مسئول تاکید کرد: سالانه براساس منابع موجود تقریبا 250 میلیون مترمکعب رسوب وارد مخازن سدهای کشور می‌شود و متاسفانه ایران رتبه اول را در منطقه به دلیل فرسایش خاک به خود اختصاص داده است. همچنین درپی تحقیقات در 50 سال گذشته روزانه بیش از دو میلیارد ریال و در سالهای اخیر بیش از 10 میلیارد ریال خسارات ناشی از سیل به ثبت رسیده است که این به دلیل تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور بوده است.

رئیس ترویج و تحقیقات کشاورزی به مواد قانونی در اصول 45 و 50 قانون اساسی بر حفاظت و نگهداری و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع کشور اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه هنوز این قوانین به طور کامل و جامع مورد استفاده قرار نگرفته و باید از مسئولان خواست در اجرایی شدن این قانون‌ها تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

پورهمت به برخی از برنامه‌ها و طرح‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: از دستاوردهای منابع طبیعی در حوزه‌های مختلف می‌توان به طرح ملی گون شناسی، باغ گیاه شناسی ملی، بیابان زدایی، بانک ژن منابع طبیعی، استراتژی تحقیقات چوب و کاغذ، تهیه و تولید نقشه‌های ملی پایه سیل اشاره کرد و در حوزه گیاهان دارویی نیز اقداماتی انجام گرفته است.