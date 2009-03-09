به مدت چندین دهه با گرایش جریان‌های فکری غالب به اثبات گرایی (positivism)، این رویکرد مهجور و متروک شد. ادعای اصلی اثبات‌گرایی این بود که بین حقایق و ارزش‌ها طبقه بندی روشنی وجود دارد. این بدان معنی بود که صرف وقت فراوان درباره اینکه جهان باید چگونه باشد، علمی و محققانه نیست. بلکه اهتمام ما باید درباره این باشد که امور چگونه هستند. این دیدگاه دو مشکل اساسی داشت:

نخست، در این دیدگاه تعریف بسیار محدودی درباره موضوع علوم سیاسی ارائه شده است. زیرا به مدت سالیان طولانی دانشجویان علوم سیاسی با این نکات هیجان انگیز مواجه می‌شدند که راههای زندگی خوب کدام است، نقاط قوت و ضعف روش‌های حیات و نظام‌های سیاسی چیست؟ بنابراین منحصر کردن سیاست به دامنه محدود تجربی اقدامی بسیار محدود کننده است و می‌توان به جای آن عرصه سیاسی گسترده‌تری را در نظر گرفت و مثلا از یک نظام سیاسی موجود حمایت کرد.

مشکل دوم که در به حاشیه رانده شدن آثار هنجاری وجود دارد این است که تقریبا تمامی نظریه‌ها بیانگر ارزش‌ها هستند و تفاوت آنها در این نکته است که ارزش‌ها در نظریه پنهان یا آشکار هستند. بر این اساس در تمامی نظریه‌ها ارزش وجود دارد و از طریق تحلیل‌های آنها بیان می‌شود. این ارزشها در چگونگی انتخاب "حقایق" که باید تشریح شوند، روش‌هایی که برای مطالعه حقایق مورد استفاده قرار می‌گیرند و توصیه‌های سیاسی نمود پیدا می‌کند. بنابراین نظریه هنجاری چیزی جدید یا اختیاری نیست. تمامی نظریه‌ها دارای فرضیه‌های هنجاری (ارزشی) هستند ولی در برخی از آنها پنهان است.[1]

بدین ترتیب در این رویکرد با نوعی تعصب برخورد می‌کنیم؛ زیرا طرفداران آن خواهان تحمیل ارزشها و هنجارهای شخصی خویشند.

از جمله مشکلاتی که برای مطالعات هنجاری روابط بین‌الملل وجود داشته‌اند عبارتند از:

1- از آنجا که قضاوتهای ارزشی مبین ایستارها، برداشتها و ذائقه‌ها و احساسات خود نظریه پرداز است، باید انتظار وجود اختلاف میان واقعیتها و ارزشها را داشت.

2- چون هیچگونه واقعیت هنجاری وجود ندارد، گزاره‌های نظریه هنجاری نمی‌تواند به راحتی تأیید و یا تکذیب شوند.

3- در اغلب موارد تصور می‌شود که نظریه هنجاری حالت آرمان شهر را دارند. بنابراین نمی‌توانند در عمل درک شوند.

4- تحت تأثیر نظریات واقعگرایی اینگونه مطرح می‌شود که چون در دنیای واقعی دولتهای مستقل در صدد به حداکثر رسانیدن قدرت خویشند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که تعقیب قدرت تحت تأثیر هنجارها باشد.

5- از آنجا که در عرصه سیاست بین‌الملل با دولتهای گوناگون و نیز تعداد نظمهای اخلاقی و هنجاری مواجهیم، یک نظریه هنجاری روابط بین‌الملل که مورد تأیید و توافق همگان وجود ندارد.

6- در اغلب موارد بازیگران حکومتی در روابط خویش با دیگران از مسائل هنجاری به صورت ابزار سیاسی بهره گرفته، در صدد اراده یک توجیه هنجاری برای تعقیب اهداف سیاست خارجی خود می‌باشند.

7- نظام دولتها تنها یکی از شیوه‌های سازماندهی روابط میان گروهها و مردم به شمار می‌رود که در آن مسائل اخلاقی و هنجاری نقش مهمی را در ایجاد نظم میان افراد ایفا می‌کند. هنگامی که موضوع برقراری و توسعه روابط بین‌الملل مطرح می‌شود، کلیه واحدهای سیاسی در یک نظم اخلاقی و هنجاری یکسان و سازگار سهیم نیستند، مگر میان تحولات میان مقولات فرهنگی، اقتصادی، نظامی و جز اینها تفکیک قائل شویم.[2]

یادداشتها

1- جان بیلیس و استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین‌الملل در عصر نوین، تهران: انتشارات ابرار معاصر، 1383، ص 514.

2- Iain Mclean, The Concise Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, 1996.