نقش کمرنگ وقف در توسعه آموزش عالی ایران / اوقاف بی توجه به دانشگاه

علیرضا رهایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه برای فرهنگ سازی جهت سوق یافتن وقف املاک و دارائیها برای دانشگاهها گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکنون تجربه هیچ گونه همکاری در این زمینه از ناحیه اوقاف را نداشته اما انتظار می رود با توجه به نیازی که در سطح آموزش عالی کشور مطرح است و محدودیتهای سنگینی که از نظر بودجه و امکانات برای دانشگاهها وجود دارد، اداره اوقاف نیز بتواند به یاری دانشگاهها بشتابد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره میزان املاک و دارائیهای وقفی این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر اموال وقفی زیادی ندارد اما برای جلب افرادی که مایل به وقف بخشی از اموال خود برای خدمت به نظام آموزش عالی هستند تلاش کرده ایم زیرا نیازهای دانشگاه بسیار سنگین است و به این جهت نیز تعدادی از علاقه مندان شناسایی شده و مراحل لازم برای استفاده از کمک آنها در حال طی شدن است.

رهایی افزود: ساخت خوابگاههای دانشجویی از نیازهای خیلی جدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. فضاهای خوابگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرایطی ویژه و محدودیتهای زیادی دارد لذا در حال پیگیری برای بهره گیری از کمک خیرین علاقمند هستیم.

بر خلاف دانشگاههای برتر دنیا دارائیهای وقفی از منابع مهم درآمدی دانشگاههای ایران نیست

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران نیز در گفتگو با مهر گفت: اوقاف و امور خیریه یکی از منابع مهم درآمدی دانشگاهها در جهان است یعنی دانشگاهها از محل کمک خیرین یا بر اساس سرمایه گذاریهایی که خود بر روی املاک وقفی در اختیارشان انجام می دهند بخشی از هزینه ها و اعتبارات مورد نیاز دانشگاهها را تامین می کنند.

وی درباره حجم املاک و دارائیهای وقفی دانشگاه تهران گفت: در حال حاضر برخی افرادی که به گسترش علم و تولید علم در کشور اعتقاد دارند املاک خود را وقف دانشگاه تهران می کنند اما این جریان در حجم خیلی وسیع و گسترده ای نیست. البته دانشگاه تهران مقداری املاک وقفی در اختیار دارد اما در حال حاضر درآمدی از آنها حاصل نمی شود مگر اینکه این املاک فروخته یا به نوعی تبدیل به احسن شوند تا دانشگاه بتواند از آنها منتفع شود.

رئیس دانشگاه تهران درباره انتظارش از سازمان اوقاف و امور خیریه برای سوق یافتن وقف املاک و دارائیها به سوی دانشگاهها اظهار داشت: اگر اوقاف در این زمینه کاری از دستش برمی آید، به دانشگاه کمک کند. اگر هم کاری از دستش برنمی آید که خیلی متشکر!

دانشگاه تربیت معلم تهران اصلا املاک وقفی ندارد

عبدالجواد طاهری زاده نیز با بیان اینکه دانشگاه تربیت معلم تهران اصلا املاک وقفی ندارد به مهر گفت: در حال حاضر و حتی در گذشته های دور موردی از این دست که اوقاف بخواهد در زمینه انتقال املاک و دارائیهای اوقافی به دانشگاه تربیت معلم تلاشی داشته باشد را شاهد نبوده ایم.

رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران افزود: البته اخیرا پیش بینی شده که ارتباطاتی با خیرین و همچنین با سازمان اوقاف و امور خیریه برقرار شود اما تا کنون ارتباط سیستماتیکی بین اوقاف و دانشگاه وجود نداشته که بخواهیم از نتایج تعامل صحبت کنیم.

اوقاف برای سوق یافتن املاک وقفی به سمت دانشگاهها تلاش کند

کامیار ثقفی رئیس دانشگاه شاهد نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه "اوقاف تا کنون با دانشگاه شاهد همکاری نداشته است" گفت: انتظار می رود که سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای فرهنگ سازی برای سوق پیدا کردن املاک وقفی به سمت دانشگاهها و توسعه علمی تلاش کند.

رئیس دانشگاه شاهد در تبئین اهمیت در اختیار قرار دادن املاک وقفی به دانشگاهها اظهار داشت: دانشگاهها با محدودیت در امکانات روبرو بوده و خیلی از دانشگاهها به لحاظ توسعه دچار مشکل هستند. بنابراین دانشگاهها مجبورند برای توسعه خود به نقاطی در بیرون شهر در فواصل خیلی دور بروند اما مهیا کردن امکانات زیرساختی در آن مناطق چندان امکان پذیر نیست و در حوزه فعالیتی دانشگاه ایجاد اخلال می کند.

ثقفی افزود: اگر فضاهای مناسبی از سوی اوقاف در اختیار دانشگاه قرار گیرد بالتبع از آنجایی که این املاک عام المنفعه هستند و فرزندان مملکت در آن درس می خوانند و خدمات آن به جامعه برمی گردد قاعدتا اقدامی خداپسندانه است.

علی خیرالدین رئیس دانشگاه سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره میزان همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه برای فرهنگ سازی جهت سوق یافتن وقف املاک و دارائیها برای دانشگاهها گفت: تا کنون چنین همکاری از سوی اوقاف با دانشگاه وجود نداشته است. میزان املاک وقفی دانشگاه سمنان خیلی کم و در حد دو مورد است که خود خیرین ابراز تمایل کرده و به دانشگاه سمنان کمک کرده اند.