"خانه" پیروز اصلی جوایز فیلم سوئیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم با بازی ایزابل هوپر و اولیویه گورمه در کنار جایزه کوارتز بهترین فیلم سال، جوایز بهترین فیلمنامه (میر و آنتوان ژاکو) و بهترین بازیگر در حال ظهور (کیسی موته کلاین) را نیز از آن خود کرد.

کمدی سیاه "خانه" اولین بار ماه مه 2008 در بخش هفته منتقدان جشنواره فیلم کن نمایش داده شد. این فیلم داستان خانواده‌ای است که زندگی آرام آنها با احداث یک بزرگراه جدید در چند متری خانه‌شان با تهدید مواجه می‌شود.

خانواده حاضر به نقل مکان نمی‌شود، اما باید برای سازگار شدن با محیط جدید راههای تازه پیدا کند. جایزه کوارتز بهترین فیلم مستند نیز به No More Smoke Signals ساخته فانی برونینگ رسید.

دومینیک ژان برای بازی در "تجارت هوایی" جایزه بهترین بازیگر مرد را برد و سلین بولومی برای فیلم "سر و صدا در سر" جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. ریاست هیئت داوران جوایز فیلم سوئیس را سیلویو سولدینی فیلمساز ایتالیایی به عهده داشت.