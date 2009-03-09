ابرقهرمانان در صدر بازار سینمای جهان قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلم که با اقتباس از یک مجموعه قصه‌های مصور از آلن مور و دیو گیبینز ساخته شده در اولین هفته اکران در بازار آمریکای شمالی نیز با 7/55 میلیون دلار فروش صدرنشین شد.

فروش "نگهبانان" در هفته نخست اکران در بازار بین‌المللی بیشترین فروش یک فیلم اکران شده در سال 2009 پس از 1/31 میلیون دلار فروش انیمیشن "ماداگاسکار: فرار به آفریقا" در هفته اول ژانویه بود.

"نگهبانان" کار خود را در بریتانیا با 6/4 میلیون دلار آغاز کرد و در هر یک از دو بازار روسیه و استرالیا نیز 3/2 میلیون دلار به دست آورد. فروش این فیلم در ایتالیا 6/1 و در کره جنوبی نیز 4/1 میلیون دلار بود.

داستان "نگهبانان" سال 1985 روی می‌دهد و درباره چند ابرقهرمان است که پس از قتل یک ابرقهرمان سابق وارد عمل می‌شوند. این فیلم در هفته نخست اکران به چهار هفته صدرنشینی درام فانتزی "مورد عجیب بنجامین باتن" ساخته دیوید فینچر پایان داد.

فیلم جدید فینچر با بازی براد پیت این هفته در 4500 سینما و 61 بازار 8/7 میلیون دلار به دست آورد و در رده چهارم قرار گرفت. "مورد عجیب بنجامین باتن" مجموع فروش خود را به 2/189 میلیون دلار رسانده است.

"گران تورینو" به کارگردانی کلینت ایستوود در 1685 سینما و 17 کشور 12 میلیون دلار فروخت و در رده دوم جدول قرار گرفت. این فیلم تاکنون 4/33 میلیون دلار در بازار بین‌المللی به دست آورده است.

کمدی "مارلی و من" با بازی اوئن ویلسن و جنیفر آنیستن نیز در 27 کشور و 1700 سینما 3/8 میلیون دلار فروخت و رده سوم جدول بین‌المللی را از آن خود کرد. این فیلم با 9/2 میلیون دلار در رده نخست بازار آلمان قرار گرفت.

فیلم انیمیشن "بولت" با صدای جان تراولتا تولید استودیو دیسنی با 2/4 میلیون دلار فروش در 27 بازار و 3385 سینما فیلم پنجم هفته شد. این فیلم تاکنون 6/171 میلیون دلار فروخته است.