130 تن عسل در استان یزد تولید شد

امیر ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این میزان تولید عسل حاصل تلاش 700 زنبوردار استان با مجموع 40 هزار کلنی زنبور عسل مدرن است.

وی افزود: بیش از 50 درصد زنبورستانهای استان یزد در مناطق پیشکوه، پشتکوه و شیرکوه شهرستان تفت مستقر هستند و شهرستانهای مهریز و ابرکوه نیز در رتبه های بعدی زنبورداری استان قرار دارند.

ثقفی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید کنندگان عسل در این استان، اقدامات موثری انجام داده است که از آن جمله می توان به فراهم نمودن تسهیلات به منظور توسعه زنبورستانها، پیگیری اعتبارات کم بهره و بلند مدت برای حفظ و تجهیز زنبورستانها، توزیع داروی رایگان و شکر یارانه ای به منظور جبران بخشی ز خسارات ناشی از خشکسالی و .. اشاره کرد.

وی آموزش نیروی متخصص، سرمایه گذاری در امور تحقیقاتی، افزایش باردهی گیاهان از طریق توسعه زنبورستانها و افزایش سطح آگاهی کشاورزان در استفاده از زنبور عسل جهت گرده افشانی باغات و مزارع از مهمترین اهداف توسعه ای این صنعت است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، فقدان صنایع بسته بندی و بازاریابی نامناسب، بالابودن هزینه های نقل و انتقال کلنی ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان در اخذ تسهیلات کم بهره و بلندمدت را به عنوان مهمترین مشکلات موجود در زمینه تولید عسل استان برشمرد.