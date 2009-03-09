اکو از بحران اقتصادی جهان فرصت بسازد/ حمایت از عضویت عراق در اکو

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان صبح امروز در مراسم افتتاحیه هجدهمین اجلاس شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد که سازمان اکو می تواند از بحران مالی جهان در راستای تقویت خود استفاده نماید.

وی با تاکید بر لزوم مدیریت دقیق شرایط اقتصادی فعلی در جهان، افزود: بدون شک با توجه به بحران کنونی در نظام بین الملل کشورهای عضو سازمان اکو باید تهدیدات اقتصادی موجود را به فرصت تبدیل کرده و با بهره گیری از ظرفیت های خود در راستای توسعه همکاری های اقتصادی گام بردارند.

وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود، با ابراز رضایت از روند تقویت سازمان همکاری های اقتصادی اکو، اظهار داشت: این سازمان هر چند مجموعه ای جوان است اما در عمل نشان داده که با اتکا بر اراده مستحکم سیاسی سران خود اصل همفکری و همکاری منطقه ای را به خوبی تقویت نموده و در راستای تکمیل و توسعه بیش از پیش آن گام برداشته است.

متکی با اعلام حمایت ایران از پیوستن عراق به سازمان اکو تاکید کرد بدون شک این سازمان از گسترش همکاری ها با شرکای اقتصادی از جمله چین و روسیه استقبال می کند و ما به عنوان میزبان دبیرخانه این سازمان همکاری بین کشورهای عضو و مشتاق عضویت در آن را از جمله اولویت های منطقه ای خود دانسته و خواهیم دانست.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط سیاسی در منطقه خاورمیانه پرداخت و با انتقاد شدید از رویه اشغالگرانه رژیم صهیونیستی، گفت: تداوم سیاست های سرکوبگرانه این رژیم در فلسطین و افزایش خشونت های بی سابقه علیه مردم مظلوم آن، منطقه دور جدیدی از بی ثباتی در خاورمیانه را ایجاد کرده است.

ادامه دارد.