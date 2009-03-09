به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد در این فروشگاه مجازی محصولات فرهنگی مرکز به ویژه کتاب های منتشر شده عرضه می شود.

در آینده نیز فیلم های تولیدی مرکز از این طریق در دسترس عموم قرار می گیرد. علاقمندان می توانند از طریق وب سایت اختصاصی مرکز به نشانی www.defc.ir و انتخاب گزینه فروشگاه مجازی نسبت به سفارش اقلام درخواستی خود اقدام کنند تا کتاب های درخواستی حداکثر تا 48 ساعت از طریق پست به دست آنان برسد.

آشنایی با محصولات تولیدی مرکز، تسریع در دسترسی به کتاب های درخواستی از اقصی نقاط کشور و دریافت تخفیف از جمله مزایای این طرح است.