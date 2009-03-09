واگن های جدید خط 5 تا پایان سال به کار گرفته می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر ربیعی اظهار کرد: با همکاری و هماهنگی هایی که صورت گرفت سرانجام بانک ملت اسناد مربوط به این قطارها را آزاد کرد و اکنون آخرین اقدامات مربوط به ترخیص این واگنها از گمرک در حال اجرا است.

وی تصریح کرد : 14 واگن از مجموع این واگنها از مدتها پیش در گمرک متوقف مانده بود که خوشبختانه شرایط ترخیص آنها فراهم شده است. همچنین 11 واگن دیگر که در راه بودند اخیرا وارد گمرک شده و به زودی راهی تهران خواهند شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه ورود این واگنها می توان 25 درصد ظرفیت خط 5 را افزایش دهد گفت: قرار داد 160 واگن دوطبقه برای خط 5 منعقد شده است که طی دو سال شاهد ورود تدریجی این قطارها و لوکوموتیوها به مترو تهران خواهیم بود.

وی با بیان اینکه قرارداد تعداد زیادی واگن نیز برای خطوط 1 و 2 منعقد شده است اظهار کرد : از فروردین ماه سال آینده هر ماه دو قطار و تعدادی واگن و لوکوموتیو خط 5 وارد ناوگان می شوند که امید است با ورود قطارهای جدید فرصت برای تعمیرات اساسی قطارهای قدیمی فراهم شود و در مجموع شاهد کاهش تاخیرهای مترو تهران باشیم.

مهندس ربیعی تاکید کرد: اکثر واگن و قطارهای جدید از سال آنیده به صورت ckd (نیمه آماده ) وارد کشور می شوند و در کارخانه های داخلی تکمیل و آماده سازی خواهد شد.