فضای جنگلهای نیشابور 400 هکتار افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی نیشابور گفت: امسال از محل اعتبارات ملی و استانی، یک میلیارد تومان جهت اجرای طرح های اصلاح، احیا و توسعه مراتع و جنگل ها، بیابان زدایی و آبخیزداری نیشابور هزینه شد که باعث افزایش 400 هکتاری فضای جنگلهای نیشابور شد.