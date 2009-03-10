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۲۰ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۷

فضای جنگلهای نیشابور 400 هکتار افزایش یافت

فضای جنگلهای نیشابور 400 هکتار افزایش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی نیشابور گفت: امسال از محل اعتبارات ملی و استانی، یک میلیارد تومان جهت اجرای طرح های اصلاح، احیا و توسعه مراتع و جنگل ها، بیابان زدایی و آبخیزداری نیشابور هزینه شد که باعث افزایش 400 هکتاری فضای جنگلهای نیشابور شد.

یعقوب محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: به دنبال اجرای این طرحها، فضای جنگلهای نیشابور چهار صد هکتار افزایش یافت.

رئیس اداره منابع طبیعی نیشابور  سطح کل عرصه منابع طبیعی نیشابور را 620 هزار هکتار دانست و توضیح داد: از این مقدار دو هزار هکتار جنگل های طبیعی، آبخیزداری است.

وی گفت: در حال حاضر چهار طرح آبخیزداری در نقاط روستایی بقیع با اعتبار حدود صد میلیون تومان، چکنه علیا و فهنه با اعتبار حدود 60 میلیون تومان و برمهان با اعتبار حدود 50 میلیون تومان در حال اجراست.

محروقی افزود: سال به سال بر میزان تخصیص اعتبار از محل منابع ملی و استانی جهت عملیات آبخیزداری افزوده می شود.

وی اضافه کرد: این اداره اجرای طرح های مرتع داری شامل اصلاح و احیا را با مشارکت بهره برداران به منظور حفظ نزولات جوی و خاک  در دست اجرا دارد.

محروقی یکی از راهکارهای جلوگیری از تشدید بحران آب را مشارکت مردم منطقه در حفاظت از پوشش گیاهی شهرستان و همکاری با کارشناسان این اداره دانست.

وی همچنین گفت: توسط این اداره از ابتدای سال جاری 300 هزار اصله نهال تولید شد که در هفته درخت کاری یکصد هزار آن در نیشابور و باقی در شهرستان های استان غرس می شود.

کد مطلب 846382

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