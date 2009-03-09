پتانسیل ایران برای تولید 10 هزارمگاوات برق بادی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف آرمودلی امروز در بیست و پنجمین گردهمایی فصلی کمیته ملی انرژی در تهران با رویکرد هدفمند کردن یارانه ها با اشاره به تهیه اطلس جدید باد در ایران گفت: با شرایط فعلی و پتانسیلهایی که کشورمان در زمینه بهره گیری از انرژی باد دارد می توان تنها در منطقه خوزستان در حدود 3 هزار مگاوات توربین باد نصب کرد.

مدیرعامل سازمان انرژیهای نو ایران افزود: بر همین اساس، با نصب توربینهای بادی در منطقه خوزستان که با خشکسالی در سال جاری و احتمالا در سال آینده می توان با نصب 3 هزار مگاوات توربین بادی قسمتی از برق آن منطقه را تامین کرد.

وی تصریح کرد: نتایج تحقیقات مشاوران داخلی و بین المللی در زمینه وجود پتانسیلهای باد در کشور نشان می دهد که هم اکنون پتانسیل حداقل 10 هزار مگاوات تولید برق از انرژی بادی در کشور وجود دارد.

به گفته آرمودلی، هم اکنون در منجیل یک نیروگاه 55 مگاواتی وجود دارد که به بهترین وجه توانسته در سال 87 خصوصا تابستان، نیاز 2 تا3 کارخانه سیمان آن منطقه را تامین کرده و اجازه نداده که این کارخانه ها در تابستان که با کمبود برق مواجه بودیم، بدون برق بمانند.

وی اظهار داشت: هم اکنون وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی از انرژیهای تجدید پذیر، 130 تومان می پردازد که این رقم مصوب هیئت دولت است و برهمین اساس هم اکنون قراردادهایی برای خرید 600 مگاوات برق از این انرژیها منعقد شده است.

این مقام مسئول در سازمان انرژیهای نو ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم پتانسیلهای مختلف کشور در زمینه انرژیهای تجدید پذیر، صنایع وابسته به این انرژی ها در کشور وجود ندارد چراکه سرمایه گذاری های جدی در مورد آن صورت نگرفته است.