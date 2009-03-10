60 درصد سطح چناران عرصه منابع طبیعی است

محمد رضا سالخورده در گفتگو با خبرنگار مهر در چناران به مناسبت هفته منابع طبیعی افزود: عرصه های منابع طبیعی شامل 200 هزار هکتار مرتع و 800 هزار هکتار جنگلهای طبیعی است که از این مقدار، 1280 هکتار را جنگلهای نیمه انبوه و 6800 هکتار را جنگلهای تنک تشکیل می دهند.

رئیس اداره منابع طبیعی چناران تصریح کرد: سطح مراتع متراکم 12240 هکتار و مرتع نیمه انبوه 82835 هکتار و مراتع نیمه متراکم 104925 هکتار برآورد شده است.

وی ادامه داد: تعداد تقریبی 500 هزار واحد دامی وابسته به مراتع در شهرستان وجود دارد که میزان متوسط تولید علوفه قابل برداشت در هکتار، 150 کیلوگرم می باشد که دارای وضعیت متوسط تا فقیر است.

سالخورده به تخریب مراتع شهرستان اشاره کرد و گفت: تعداد زیاد دامدار و همچنین تعداد زیاد دام معمولا به بیش از سه برابر ظرفیت مرتع می رسد و چرای خارج از فصل و گسترش زراعت دیم و شخم وشیار از عوامل مهم تخریب مراتع است.

وی افزود: یگان حفاظت این اداره از مهرماه 85 تشکیل شده و هدف ایجاد آن حفاظت از اراضی ملی و مرتعی شهرستان و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از انفال و ثروتهای ملی و خدادادی از جمله قطع درختان، چرای بی رویه و ... است.

وی در پایان ادامه داد: به مناسبت هفته منابع طبیعی 80 هزار نهال درخت غیرمثمر با هدف ایجاد فضای سبز و صنوبر به جهت تولید زراعت چوب بین مردم شهرستان توزیع شده است.

