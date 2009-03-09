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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۵

برخلاف اخبار منتشر شده ؛

احمدرضا عابدزاده دیروز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رفت

احمدرضا عابدزاده دیروز به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رفت

مربی دروازه بان های تیم های فوتبال پرسپولیس روز گذشته برای ادای پاره ای توضیحات در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عابدزاده روز گذشته پس از پایان رقابت های جام جهانی کشتی در ورزشگاه آزادی، با هماهنگی مجتبی شریفی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رفت.

عابدزاده در این جلسه در خصوص برخورد ناشایست با خبرنگاران رسانه های گروهی در محل تمرین پرسپولیس به کمیته انضباطی توضیح داد.

شریفی فردا در برنامه "صبح آمد" نتیجه این جلسه را از طریق شبکه تلویزیونی اعلام خواهد کرد.

احمدرضا عابدزاده در شرایطی عصر روز گذشته در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حاضر شد که برخی روزنامه های ورزشی امروز از غیبت و نرفتن او به این کمیته خبر داده بودند.

کد مطلب 846396

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