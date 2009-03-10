این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است طبق برنامه اعلام شده نمایش "اهل قبور" را به عنوان سومین اثر نمایشی که سال 88 در تالار چهارسو اجرا خواهد شد، به صحنه ببرم. پیش از این "اهل قبور" را برای اجرا در بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ارائه داده بودم که از اجرای آن در جشنواره انصراف دادم و هم اکنون روی متن کار میکنم.
کیانی درباره داستان نمایش افزود: فضای نمایش فضایی معاصر و امروزی است و به آدمهای آسیبپذیر سطح متوسط جامعه میپردازد. این نمایش داستان خانوادهای را روایت میکند که در کارهای ساختمانی فعالیت میکنند و مسیر کار خود به پروژهای خاص و عجیب در منطقهای مرزی برخورد میکنند که انجام این پروژه میتواند زندگیشان را تغییر دهد.
وی با اشاره به حضور 8 بازیگر در نمایش "اهل قبور" گفت: فریده سپاهمنصور، شبنم مقدمی، رویا میرعلمی، سیامک صفری، امیررضا دلاوری، علیرضا محمدی و حمیدرضا آذرنگ بازیگران این اثر نمایشی هستند.
حسین کیانی پاییز 87 نمایش "بیداریخانه نسوان" را در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.
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