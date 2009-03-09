سفارش از آلمان و عمان برای بافت فرش دستباف ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین بصام امروز در یک نشست مطبوعاتی با اشاره به قراردادهای بین المللی منعقد شده برای بافت فرشهای دستباف در سطح داخلی و بین المللی، گفت: شرکت سهامی فرش ایران در سال اخیر زمینه پذیرش 3 سفارش را برای تولید و بازرگانی فرش دستباف ایرانی فراهم کرده که بر این اساس، سفارشاتی از دو کشور آلمان و عمان اخذ شده است.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران افزود: بر این اساس، قرارداد سفارش بافت 500 متر مربع فرش دستباف به ارزش یک میلیون دلار با کشور عمان به امضا رسیده که در حال حاضر در مرحله تولید مواد اولیه هستیم، این درحالی است که طراحی فرش انجام شده و از 15 فروردین ماه سال 88 بافت آن آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته تلاشهایی صورت گرفته تا برنامه بافت از یکسال به ده ماه تقلیل یابد، این درحالی است که این فرش، بعنوان قطعات یدکی فرش مسجد سلطان قابوس اکبر عمان است که برای فرش دستباف 5 هزار متری که توسط شرکت سهامی فرش ایران در سال 81 نصب شده است، بافته و به کار برده می شود.

به گفته بصام، کشور عمان علاقه زیادی به فرشهای دستباف ایرانی دارد و از سوی این کشور، سفارشات متعددی در طول سال گذشته توسط شرکت سهامی فرش ایران اخذ شده است، به نحوی که بیش از 60 قطعه فرش در ابعاد مختلف از 3 متر تا 22 متر به این کشور تحویل شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 2 هزار تخته فرش دستباف که در مسجد سلطان قابوس اکبر عمان وجود دارد نیاز به نگهداری، مراقبت و مرمت دارند، شرکت سهامی فرش ایران پیشنهاد برگزاری دوره های آموزشی برای نگهداری و انبارداری این فرشها را ارائه کرد که با موافقت روبرو شده و قرار است یک دوره آموزشی 79 روزه در بهار و تابستان آتی در ایران برگزار شود.

بصام گفت: از آلمان نیز سفارشاتی در سال 85 اخذ شده بود که از اواسط سال گذشته تولیدات آن شروع شد و در سال جاری نیز ادامه یافت، تعدادی از این سفارشات تحویل شده و تعدادی نیز در دست بافت است، ضمن اینکه 2 تولید عمده برای داخل کشور نیز توسط شرکت سهامی فرش ایران صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از این تولیدات به متراژ 800 مترمربع برای شاهچراغ شیراز و یک تولید دیگر نیز برای نمازخانه وزارت بازرگانی صورت گرفته است.

بصام ادامه داد: شرکت سهامی فرش ایران در کنار این سفارش پذیری، به تولید طرحها و نقشه های جدید پرداخته و بر همین اساس آنها را برای تجار فرش دستباف ایرانی در اروپا ارسال و از آنها نظرخواهی کرده است، این درحالی است که برخی از این نقشه ها و طرحها براساس سلیقه بازارهای هدف اصلاحاتی انجام شده است و در اختیار تولیدکنندگان بخش دولتی و غیردولتی قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: مرحله بعد مطالعات مربوط به فرشهای دستبافی است که به اروپا صادر می شود، این طرحها و نقشه ها در صورتیکه مورد پسند سلیقه مصرف کننده قرار گیرد، به تولید انبوه می رسد.

مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران افزود: همچنین گبه های زیادی که بر مبنای نقاشی کودکان بافته شده، در همدان، کرج، اراک، تهران و کرمان تولید و فروخته شده است که بعد از این نیز کشورهای سوئد و آلمان به صورت موکت دستی و فرشهای ماشینی به بافت گبه هایی با نقاشی کودکان پرداخته اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برای سلیقه یابی مشتریان و نیز آگاهی مشتریان از توانایی کنار هم قرار گرفتن فرش کلاسیک دستباف ایرانی با مبلمان مدرن نیز نمایشگاههایی برگزار شده؛ اما متاسفانه تداوم آنها مورد استقبال مبل سازان و فرش فروشان قرار نگرفته است.