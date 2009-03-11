70 درصد نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت همچنان بلاتکلیف هستند

لطف الله محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت بلاتکلیفی اغلب نوجوانان نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت گفت : بررسیها نشان می دهد زمان بسیاری برای ارجاع پرونده و رسیدگی و صدور حکم نوجوانان بزهکار صرف می شود.

در حدود 250 تا 300 نوجوان بزهکار در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند که سرقت و ضرب و شتم از جمله بیشترین جرائم آنان محسوب می شود.

سال گذشته نیز مسئولان کانون اصلاح و تربیت اعلام کرده بودند که 75 درصد نوجوانان بزهکار نگهداری شده در کانون اصلاح و تربیت بلاتکلیف هستند که به نظر می رسد علیرغم مذاکرات صورت گرفته با قضات دادسراها هنوز تغییری در این معضل ایجاد نشده است.

مدیر کانون اصلاح و تربیت در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر افزایش ورودی پرونده ها، پراکندگی مراجع قضایی و زمان طولانی تحقیق را از جمله علل اصلی تاخیر در رسیدگی به پرونده های نوجوانان بزهکار عنوان کرد.

محسنی تصریح کرد: روند تحقیق از پرونده های اطفال و نوجوانان بزهکار در اغلب موارد طولانی و زمان بر است که باید گفت گر چه در واقع در اغلب موارد رسیدگی با دقت خواسته ما نیز هست اما انتظار داریم پرونده های این قشر به دلیل حساسیت بالای آن با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.