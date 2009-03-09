هواداران پرسپولیس فردا به آزادی بیایند/ خبرهای اقتصادی خوبی دارم

حسین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن با اهمیت خواندن دیدار نخست این تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا گفت: فردا ما روز حساسی را پیش رو داریم که امیدوارم با حضور یکصد هزار هوادار پرسپولیس بتوانیم با همت بازیکنان و کادر فنی گام اول را محکم برداریم.

وی ادامه داد: طی هفته گذشته تلاش کرده ایم شرایط روحی بازیکنان را به حد ایده ال برسانیم که در این راستا شب گذشته آقایان علی آبادی و سعیدلو با حضور در محل اردوی پرسپولیس کمک شایانی به بالا رفتن ضریب روحی سرخپوشان کردند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: در صحبتی که با اعضای کادر فنی داشتم آنها از شرایط بازیکنان ابراز رضایت کردند و امیدواریم فردا شاهد ارائه یک فوتبال زیبا و تماشاگر پسند از سوی پرسپولیس و درنهایت رقم خوردن یک پیروزی شیرین باشیم.

وی ادامه داد: در نشستی که با کادر فنی و برخی اعضای هیئت مدیره داشتیم میزان پاداش پیروزی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را تعیین کردیم که در صورت پیروزی فردای سرخپوشان برابر الشارجه ، بخش اول این باشگاه در رختکن به بایکنان اهدا خواهد شد.

حسین هدایتی با اعلام اینکه در آینده ای نزدیک خبرهای اقتصادی خوبی برای ارتباط با هواداران خواهد داشت گفت: هواداران پرسپولیس مطمئن باشند که برای موفقیت و سربلندی این تیم از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد و در آینده ای نزدیک طرح جدیدی را اجرا خواهیم کرد که طی آن ارتباط مان با هواداران به طور مستقیم خواهد بود.