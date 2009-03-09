  1. ورزش
هدایتی در گفتگو با مهر :

هواداران پرسپولیس فردا به آزادی بیایند/ خبرهای اقتصادی خوبی دارم

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از هواداران این تیم خواست برای حمایت از تیم فوتبال این باشگاه در دیدار فردا برابر الشارجه امارات به ورزشگاه آزادی بیایند.

حسین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن با اهمیت خواندن دیدار نخست این تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا گفت: فردا ما روز حساسی را پیش رو داریم که امیدوارم با حضور یکصد هزار هوادار پرسپولیس بتوانیم با همت بازیکنان و کادر فنی گام اول را محکم برداریم.

وی ادامه داد: طی هفته گذشته تلاش کرده ایم شرایط روحی بازیکنان را به حد ایده ال برسانیم که در این راستا شب گذشته آقایان علی آبادی و سعیدلو با حضور در محل اردوی پرسپولیس کمک شایانی به بالا رفتن ضریب روحی سرخپوشان کردند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ادامه داد: در صحبتی که با اعضای کادر فنی داشتم آنها از شرایط بازیکنان ابراز رضایت کردند و امیدواریم فردا شاهد ارائه یک فوتبال زیبا و تماشاگر پسند از سوی پرسپولیس و درنهایت رقم خوردن یک پیروزی شیرین باشیم.

وی ادامه داد: در نشستی که با کادر فنی و برخی اعضای هیئت مدیره داشتیم میزان پاداش پیروزی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را تعیین کردیم که در صورت پیروزی فردای سرخپوشان برابر الشارجه ، بخش اول این باشگاه در رختکن به بایکنان اهدا خواهد شد.

حسین هدایتی با اعلام اینکه در آینده ای نزدیک خبرهای اقتصادی خوبی برای ارتباط با هواداران خواهد داشت گفت: هواداران پرسپولیس مطمئن باشند که برای موفقیت و سربلندی این تیم از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد و در آینده ای نزدیک طرح جدیدی را اجرا خواهیم کرد که طی آن ارتباط مان با هواداران به طور مستقیم خواهد بود.

