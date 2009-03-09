  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۵

امانی:

کارکنان شهرداری مشمول لایحه مدیریت خدمات کشوری نیستند

کارکنان شهرداری مشمول لایحه مدیریت خدمات کشوری نیستند

قائم مقام معاونت مالی و اداری شهرداری تهران گفت: کارکنان شهرداریها از سهام عدالت و مزایای لایحه مدیریت خدمات کشوری هماهنگ برخوردار نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام معاونت مالی و اداری شهرداری تهران با اعلام مطلب بالا گفت: کارکنان شهرداریهای کشور از جمله شهرداری تهران تابع ماده 2 قانون نظام هماهنگ و قانون کار هستند اما از خدمات کارکنان دستگاههای دولتی مانند سهام عدالت و مشمولیت لایحه مدیریت خدمات کشور برخوردار نیستند و به رغم پیگیریهای انجام گرفته، شهرداری تا کنون موفق نشده کارکنان خود را تحت پوشش این خدمات قرار دهد.

ناصر امانی ادامه داد: هدف اصلی لایحه مدیریت خدمات کشوری رفع تبعیض و بی عدالتی در پرداختهاست اما استثناء کردن نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها با این هدف مطابقت ندارد.

وی درباره استخدام 30 هزار نفر در شهرداریهای کشور گفت: شورای اداری و استخدامی شامل این برنامه نمی شود و برابر مقررات خاص خود در زمین استخدام عمل می کند. خوشبختانه در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران تبصره جابجایی اعتبار مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت استخدامی هزار و 200 نفر از کارمندان قراردادی به رسمی تصویب شد که پس از ابلاغ رسمی مقدمات آن فراهم می شود. 

کد مطلب 846418

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها