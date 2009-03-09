کارکنان شهرداری مشمول لایحه مدیریت خدمات کشوری نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام معاونت مالی و اداری شهرداری تهران با اعلام مطلب بالا گفت: کارکنان شهرداریهای کشور از جمله شهرداری تهران تابع ماده 2 قانون نظام هماهنگ و قانون کار هستند اما از خدمات کارکنان دستگاههای دولتی مانند سهام عدالت و مشمولیت لایحه مدیریت خدمات کشور برخوردار نیستند و به رغم پیگیریهای انجام گرفته، شهرداری تا کنون موفق نشده کارکنان خود را تحت پوشش این خدمات قرار دهد.

ناصر امانی ادامه داد: هدف اصلی لایحه مدیریت خدمات کشوری رفع تبعیض و بی عدالتی در پرداختهاست اما استثناء کردن نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها با این هدف مطابقت ندارد.

وی درباره استخدام 30 هزار نفر در شهرداریهای کشور گفت: شورای اداری و استخدامی شامل این برنامه نمی شود و برابر مقررات خاص خود در زمین استخدام عمل می کند. خوشبختانه در لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران تبصره جابجایی اعتبار مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت استخدامی هزار و 200 نفر از کارمندان قراردادی به رسمی تصویب شد که پس از ابلاغ رسمی مقدمات آن فراهم می شود.