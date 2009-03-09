ارائه روشی جدید در حفظ حریم خصوصی کاربران در موتورهای جستجو

به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد پارازیت در بایگانی موتورهای جستجو می تواند مشخصات و هویت کاربران را محرمانه نگه دارد. گروهی از محققان مایکروسافت با اعلام این امکان اظهار داشتند استفاده از چنین شیوه ای می تواند قدمی بلند در راستای ثبات حریم کاربران باشد.

وجود بایگانی جستجوهای اینترنتی در موتورهایی مانند گوگل یا AOL برای بسیاری از مهندسان نرم افزار به منظور بهبود تکنولوژی جستجو امری بسیار مفید به شمار می رود. چنین اطلاعاتی در عین حال می تواند در کشف رفتارهای نامحدود جستجو برای جامعه شناسان مفید واقع شود.

تنها مشکل موجود در این تکنولوژی امکان سریع شناسایی کاربرانی است که اقدام به جستجو برای یافتن اطلاعاتی خاص را کرده اند که این مشکل می تواند حریم خصوصی افراد را با تهدید مواجه سازد.

تاکنون تلاش موتورهای جستجو برای مخفی کردن این اطلاعات موفقیت آمیز نبوده است. برای مثال موتور AOL قبل از قرار دادن اطلاعات در اختیار عموم، نام مشتریان خود را توسط اعدادی نا منظم جایگزین می کرد که این شیوه زیاد موفقیت آمیز نبود زیرا افراد با شیوه های متفاوتی از جمله جستجوی نام خود می توانستند اطلاعات جستجوهای خود را مشاهده کنند.

محققان مایکروسافت برای رفع این مشکل روشی مطمئن تر را ارائه کرده اند. این گروه پیشنهاد دادند تنها جستجوهایی که از محبوبیت بیشتری برخوردارند در دسترس عموم قرار گیرند و در این صورت جستجوهای نادر و خاص نمی توانند در شناسایی افراد و کاربران متقاضی این جستجوها مورد استفاده قرار گیرند.

شیوه دیگری که محققان مایکروسافت برای ایجاد اختلال در این فرایند ارائه کرده اند استفاده از پارازیت در اطلاعات است که به واسطه افزودن اعداد دیجیتالی به داده های جستجو صورت خواهد گرفت. این شیوه می تواند حریم افراد را به خوبی حفظ کند و میزان پارازیتهای ایجاد شده می تواند میزان حفظ حریم افراد را تعیین کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، آزمایش بر روی این شیوه نشان می دهد محققان در صورت وجود این پارازیت ها نیز قادر به دسترسی به اطلاعات مورد نیاز خود خواهند بود و تنها امکان دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات خصوصی افراد از بین خواهد رفت.