کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری صنعت نفت فردا در اهواز آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این کنگره به همت چهار شرکت اصلی تابع وزارت نفت و انجمن دانشجویان و دانش آموختگان مهندسی نفت در روزهای 20 و 21 اسفند جاری در مجتمع فرهنگی رفاهی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در شهرک نفت اهواز برگزار می شود.

این نشست علمی و تخصصی برای نخستین بار است که در مجموعه بزرگ صنعت نفت تشکیل می شود و هدف اصلی آن بررسی مشکلات و راهکارهای پیش روی توسعه و گسترش نظام پیمانکاری در این صنعت مهم و راهبردی است.

برپایی این کنگره در یکصدسالگی صنعت نفت ایران، بیانگر رشد، تعالی و بالندگی این صنعت با تکیه بر توانمندی های داخلی و در جهت انتقال تجربیات و آموخته ها به نیروهای پر تلاش و سختکوش در بخش های خصوصی و دولتی در این عرصه است.

کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت بنا دارد در مدت دو روز کار فشرده و پرحجم در نشستهای تخصصی ضمن بررسی مباحث استراتژیک و معرفی آخرین تحولات جهانی صنعت نفت زمینه حضور پیمانکاران و مشاوران به گستره وسیع بازار کار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در داخل و ورود به بازارهای بین المللی را فراهم آورد.

ارتقا سطح همکاری ها و هم افزایی میان مشاوران و پیمانکاران به منظور بهبود توانایی ها در اجرای پروژه ها و همچنین بررسی مشکلات ناشی از برخی مقررات و آیین نامه ها در انعقاد قراردادهای پیمانکاران از دیگر اهداف کنگره به شمار می آید.

در این هماورد فنی، تخصصی، علمی و کاربردی که نزدیک به یک هزار و 200 نفر از مدیران ارشد و میانی و کارشناسان و صاحبنظران و تصمیم گیران در وزارتخانه های نفت، اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، بانک مرکزی و بانک های دولتی و خصوصی، شرکت های بیمه، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان فعال در صنعت نفت حضور دارند بیش از 50 مقاله در قالب سخنرانی و پوستر ارائه می شود.

این مقاله ها که با وجود محدود بودن زمان برای ارایه دهندگان از غنای بالایی برخوردار است در پنج محور «روش های سرمایه گذاری و تامین منابع مالی پروژه ها»، «ریسک در پروژه ها و نظام پیمانکاری»، «ارزیابی نظام پیمانکاری»، «مباحث عمومی مرتبط با نظام پیمانکاری» و «ارتباط نظام پیمانکاری با اشتغال، فناوری و دانش روز» تنظیم شده است.

یازده میزگرد و شش نشست تخصصی با حضور مدیران ارشد وزارت نفت و شرکتهای تابع این وزارتخانه، نمایندگان بانک ها و شرکت های بیمه و فعالان بخش خصوصی در این کنگره برنامه ریزی شده است که در کنار ارایه مقاله های منتخب در قالب 18 سخنرانی بخش اصلی این رویداد علمی و تخصصی است.

در همین حال برپایی نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی در حاشیه کار کنگره دارای اهمیت و ویژگی های ممتازی است که در نوع خود کم نظیر است.

حضور حدود یک صد شرکت بالادستی در صنعت نفت و صنایع مرتبط، سازندگان و تامین کنندگان بزرگ کالا و تجهیزات دولتی و خصوصی در فضایی به مساحت چهار هزار متر مربع موقعیت بسیار ارزنده ای برای نمایش توانمندی های داخلی در این بخش است.

دست اندرکاران کنگره همچنین با انگیزه مستند سازی و معرفی شرکت های فعال در زمینه های مختلف تولیدی، صنعتی و مشاوره ای صنایع نفت تدوین و انتشار «کتاب جامع اطلاعات پیمانکاران صنعت نفت» را در دستور کار خود قرار دادند که به نوبه خود ابتکار عمل در خور توجهی است.

این کتاب که در سه هزار جلد به صورت تمام رنگی منتشر می شود به صورت رایگان بین مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت های تابع و شرکت کنندگانی که از سراسر کشور در کنگره حاضر خواهند شد، توزیع می شود.