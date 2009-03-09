تغییر تصمیم سازمان سنجش درباره تمدید مهلت ثبت نام کنکورهای فراگیر

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه برخی از داوطلبان در تاریخ مقرر ثبت نام ‌از 11 تا 19 اسفندماه، برای دریافت‌ مدارک‌ ثبت نام و ثبت ‌نام در آزمون ‌ اقدام‌ نکرده ‌اند، با همکاری‌ شرکت‌ پست‌ شرایط ادامه ثبت نام از ساعت 8 صبح روز سه ‌شنبه 20 تا ساعت 19 روز دوشنبه 26 اسفندماه را برای اخذ مدارک ثبت نام از مراکز پست فراهم کرده است.

داوطلبان باید برای این منظور تنها در باجه‌ اصلی‌ مرکز هر شهرستان اقدام‌ کنند. داوطلبان‌ شهرستان تهران‌ نیز می ‌توانند در زمان تعیین شده برای‌ دریافت‌ مدارک ثبت‌ نام‌ منحصراً به‌ یکی‌ از مناطق‌ پستی ‌11، 13، 14، 15، 16 ،17، 18 و 19 مراجعه‌ و نسبت‌ به‌ دریافت‌ مدارک‌ ثبت‌ نام‌ اقدام‌ کنند.

امکان ثبت نام الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت نیز حداکثر تا ساعت 24 روز دوشنبه 26 اسفندماه فراهم شده لذا داوطلبان می ‌توانند با‌ مراجعه ‌به نشانی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور‌ (www.sanjesh.org) اقدام به تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ثبت‌ نام کنند.

دکتر ابراهیم خدایی صبح امروز به مهر خبر داده بود که زمان ثبت نام تا 21 اسفند ماه تمدید شده است.