همایش ملی "زراعت در تنشهای محیطی" در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ظهر دوشنبه در این همایش گفت: باید با برنامه ریزی هرچه بهتر و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، کمیت و کیفیت تولید علم را در کشور افزایش داده تا به اهداف عالیه نظام دست پیدا کنیم.

رضاعلی محسنی افزود: برگزاری این قبیل همایشها سبب رصد کردن نیازهای پژوهشی استان و منطقه شده و باعث سوق دادن تحقیقات دانشگاهی به سمت تحقیقات کاربردی می شود.

وی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی پس از ربع قرن فعالیت، موفقیتهای چشمگیری در عرصه های داخلی و خارجی کسب کرده و توانسته موفقیتهای علمی اش را به رخ جهانیان بکشاند.

رئیس دانشگاه آزاد واحد گرگان، برگزاری کنفرانسها، همایشها، انجام طرحهای تحقیقاتی و کاربردی را از اهم فعالیتهای موثر دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: در آغاز دهه سوم، که دهه آغاز فعالیت کیفی، این دانشگاه با فراهم کردن بستری مناسب، زمینه بروز توانایی های جوانان ایران اسلامی را فراهم کرده است.

محسنی یادآور شد: از 104 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش 12 مقاله به صورت سخنرانی و 68 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

نخستین همایش منطقه ای زراعت در تنشهای محیطی با مشارکت و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای گرگان و دامغان و مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان به مدت یک روز در تالار ابن سینای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد.



به گزارش خبرنگار مهر، همچنین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد.



محورهای شبکه های محلی، شبکه های گسترده، شبکه های بی سیم، انتقال داده ها، امنیت شبکه، رمزنگاری و مسیریابی از جمله محورهای این همایش اعلام شد.

حسین عجم نوروزی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در مراسم افتتاحیه این همایش، هم اندیشی در مورد شبکه های کامپیوتری و بررسی آخرین دستاوردها را از جمله اهداف این همایش برشمرد.

در این همایش یکروزه از 35 مقاله رسیده به دبیرخانه همایش 6 مقاله به صورت سخنرانی و 8 مقاله به صورت پوستر ارائه شد.