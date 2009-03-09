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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۲

واتیکان اهمیت قوانین اقتصادی اسلامی را یادآور شد

واتیکان اهمیت قوانین اقتصادی اسلامی را یادآور شد

روزنامه رسمی واتیکان طی مقاله‌ای تأکید کرده است: بانکهای غربی باید به قوانین اقتصاد اسلامی برای بازگرداندن اطمینان میان مشتریان خود در طول بحران جهانی اقتصاد توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، روزنامه آسرواتروره رومانو به عنوان روزنامه رسمی واتیکان طی مقاله‌ای در جدیدترین شماره خود نوشته است: اصول اخلاقی که اقتصاد اسلامی برپایه آن قرار گرفته بانکها را به مشتریان و همچنین روحیه حقیقی که باید در خدمات مالی مشاهده شود نزدیک‌تر می‌کند.

این مقاله استدلال کرده است که بانکهای غربی باید از ابزارهایی چون اوراق بهادار اسلامی استفاده کنند. اوراق بهادار اسلامی می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در صنایع اتومبیل یا بازیهای المپیک آینده لندن مورد استفاده قرار گیرد.

در مقاله روزنامه واتیکان آمده است که سهیم شدن سودی که از اوراق بهادار حاصل می‌شود می‌تواند جایگزین سود و بهره بانکهای غربی شود، چرا که نظام اوراق بهادار می‌تواند به بخش صنایع اتومبیل کمک کرده و در بخشهای زیرساختی سرمایه‌گذاری کند.

براساس گزارش روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا، جیوانی ماریا ویان سردبیر روزنامه اسرواتوره گفته است که ادیان بزرگ همواره توجه مشترکی به بعد انسانی اقتصاد دارند.

کد مطلب 846437

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