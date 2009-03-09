به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان ظهر امروز در ششمین جشنواره تجلیل از دانش آموزان برتر دختر استان سمنان گفت: کسب رتبه دوم کنکور سراسری و تجمع باشکوه جوانان موفق در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هنری، پژوهشی و ورزشی اقدام شایسته آموزش و پرورش استان سمنان است.

احمد عجم خطاب به جوانان با بیان اینکه شما باید قدر عمر خود را بدانید، افزود: در این دوره زمانی با اراده ای که در وجودتان است می توانید هر نو آوری و خلاقیتی را به انجام برسانید.

وی با الهام از سخنان رهبر معظم انقلاب، اساسی ترین و اصلی ترین وظیفه آموزش و پرورش را تحول خواند و گفت: برای شروع یک موفقیت بزرگ ابتدا باید در نگاه ما تغییری به سوی موفقیت ایجاد شود.

در این همایش دو روزه که در سالن شهید مطهری سمنان در حال برگزاری است، از 400 نفر دانش ‌آموز برتر استان سمنان در زمینه‌های مختلف قدردانی شد.

در روز نخست جشنواره، دانش‌آموزان برتر پسر و در روز دوم دانش‌آموزان نمونه دختر در دوره متوسط استان سمنان تجلیل شدند.

این دانش‌آموزان در زمینه‌های کنکور سراسری، جشنواره خوارزمی، هنرهای تجسمی، مسابقات فرهنگی و هنری، مسابقات کارگاهی و آزمایشگاهی، فعالیتهای علمی و عملی، جشنواره کارآفرینی و پرسش مهر هفت عنوا‌های برتر را کسب کرده‌اند.