برای شکست الشارجه کارسختی داریم/ هدف ما صعود به دور دوم است

به گزارش خبرنگار مهر، نلو وینگادا سرمربی پرتغالی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری ظهر امروز که پیش از بازی این تیم مقابل الشارجه امارات برگزار شد با بیان این مطلب افزود: پیش از آنکه بخواهم صحبتهایم را آغاز کنم از تمامی هواداران پرسپولیس درخواست می کنم برای تشویق تیم خود فردا به ورزشگاه بیایند چرا که تمامی اعضای کادر فنی و بازیکنان نیازمند حمایت و پشتیبانی آنها هستند.

وی در ادامه از برگزاری یک بازی تماشایی در مصاف با الشارجه نوید داد و گفت: درست است که من پیش از این با اولیویرا همکار بوده ام و با تیم ماریتیمو مقابل تیم او ( بنفیکا) ایستاده ام اما امروز شرایط هر دوی ما فرق کرده است. نه من دیگر سرمربی ماریتیمو هستم و نه اولیویرا هدایت تیم بنفیکا را برعهده دارد. ما فردا در دو تیم متفاوت با دو دسته بازیکنی متفاوت با آنچه در اختیار داشتیم مقابل هم می ایستیم.

این مربی پرتغالی با تاکید بر اینکه نتیجه مسابقه را مربیان و بازیکنان رقم می زنند، اولیویرا سرمربی الشارجه را یک مربی بزرگ خواند و گفت: این مربی پرتغالی سابقه هدایت بنفیکا را دارد و با این تیم به لیگ قهرمانان اروپا راه یافته است .

وینگادا که با الزمالک مصر قهرمان آفریقا شده است در خصوص پیش بینی نتیجه بازی مقابل الشارجه گفت: نتیجه این بازی قابل پیش بینی نیست ما فردا مقابل الشارجه ابتدا سعی می کنیم سطح واقعی بازی خودمان را به نمایش بگذاریم و در مقابل هوادارانمان نتیجه قابل قبولی به دست آوریم.

وی با تاکید بر اینکه در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هیچ مسابقه ای آسان نیست، خاطرنشان کرد: همه دیدارهای ما دشوار است و نمی توانیم مقابل کوچکترین تیم گروه نیز خود را از پیش برنده بدانیم. ما به تمام تیمهای همگروهمان از جمله تیم الشارجه احترام می گذاریم.

این مربی پرتغالی خاطرنشان کرد: پیش از آغاز تمام دیدارها نتیجه بازی صفر بر صفر است و آنچه که نتیجه بازی را مشخص می کند قدرت و توانایی تیم هاست. ما هم سعی می کنیم فردا نمایشی قابل قبول مقابل الشارجه داشته باشیم و نتیجه ای مناسب در اولین بازی لیگ قهرمانان آسیا کسب کنیم.

وی الشارجه را تیمی قدرتمند و قابل احترام خواند و افزود: الشارجه یکی از تیمهای خوب امارات است که دارای نقاط ضعف و قوتی است. سعی ما بر این است که نقاط قوت این تیم را در بازی فردا از کار انداخته و نتیجه ای ایده آل کسب کنیم.

وینگادا با اشاره به تفاوتهای مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با لیگ برتر کشورمان، افزود: لیگ قهرمانان از لیگ برتر متفاوت است اما ما در این مسابقات که به مراتب مهم تر و سنگین تر از رقابتهای داخلی است با همان ترکیب و بازیکنانی به میدان می رویم که در لیگ برتر به کار گرفته ایم. خوشبختانه نسبت به بازیهای اخیر 3 بازیکن اصلی خود را در اختیار خواهیم داشت که از بند مصدومیت رهایی یافته اند. با این شرایط گزینه های بیشتری برای انتخاب ترکیب اصلی خواهیم داشت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز تاسف از عملکرد این تیم در دیدار مقابل مقاومت سپاسی شیراز، خاطرنشان کرد: نباید مانند گذشته بازی کنیم به ویژه بازی مقابل مقاومت. تلاش ما بر این است تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کنیم و نمایشی متفاوت از آنچه در لیگ به اجرا گذاشتیم در آسیا داشته باشیم.

خبرنگاری از وینگادا پرسید آیا وجود لیست سیاه در تیم فوتبال پرسپولیس را تایید می کنید که وی در پاسخ گفت: این لیست وجود خارجی ندارد و من فهرست بازیکنان مازاد را در اختیار باشگاه قرار نداده ام. این موردی است که از سوی مطبوعات بیان شده و من نمی توانم جلوی آنها را بگیرم. از شما می خواهم اگر لیستی با امضای من در اختیار مسئولان باشگاه قرار گرفته که در آن اسامی بازیکنان مازاد اعلام شده، اعلام کنید که همه بدانند.

وی در این خصوص افزود: من در نشست با هیئت مدیره باشگاه تاکید کرده ام از جمع 30 بازیکنی که در حال حاضر در اختیار دارم تعدادی در فصل آینده نمی توانند ما را همراهی کنند و باید یک سری تغییرات را در جمع خود اعمال کنیم. اما آنچه مسلم است در شرایط فعلی باید با همین بازیکنان تا سه ماه آینده به کار خود ادامه دهیم. من دراین مدت به تمامی بازیکنان نگاه یکسان خواهم داشت و تا پایان لیگ اسامی بازیکنان مازاد را اعلام خواهم کرد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که جایگاه تیمش در آسیا را چطور ارزیابی می کند، قبل از شروع مسابقات لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس هم همچون دیگر تیمهای گروه خود جایگاهی یکسان دارد، از بازی فردا شرایط و جایگاه تیم ها در جدول مشخص می شود.

وی ادامه داد: این درست نیست که بگوییم سطح فوتبال ایران از قطر، امارات وعربستان بالاتر است به عقیده من این عملکرد تیمها در بازیهاست که جایگاهشان را مشخص می کند.

وینگادا اصلی ترین هدف تیم فوتبال پرسپولیس در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را صعود از مرحله مقدماتی عنوان کرد و گفت: تلاشمان را می کنیم که از مرحله مقدماتی صعود کنیم. پس از دستیابی به این مهم برای رسیدن به اهداف بزرگتر برنامه ریزی خواهیم کرد.