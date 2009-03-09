رشد تکنولوژی اطلاعات در آینده تکان دهنده است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید رضا کفاش ظهر امروز در ششمین جشنواره تجلیل از دانش آموزان برتر دختر استان سمنان گفت: کشور ایران در حال حاضر از لحاظ بخش های نانو تکنولوژی، انرژی هسته ای و فناوری اطلاعات توسعه ای روبه رشد و صعودی را در جهان دارا است.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات، ارتباطات را بسیار نزدیک خواهد کرد، گفت: این رشد بی نظیر تکلونوژی در اکثر زمینه های مختلف به خصوص در خود انسان باعث از بین رفتن سریع نقص ها بیماریها و میکروبها می شود و دیگر چیزی بنام مرگ در این جهان اتفاق نخواهد افتاد.

وی خطاب به والدین دانش آموزان افزود: با فکر تعلق اندیشه و پیروی از سخنان ائمه اطهار می توانید فرزندان مستعد زمان خویش را هدایت و راهنمایی کنید.

کفاش ادامه داد: شما خانواده ها باید زمینه ای را برای فرزندانتان فراهم کنید تا آنها در معرض جامعه خویش با رشد فناوری بسیار عمقی بتوانند حضور و پیشرفت بسزایی در امور داشته باشند.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بعضی از والدین باید نوع نگاهشان را نسبت به جوانان ایران اسلامی که سنتی است با توجه به اندیشه تعالی خلاق و نو آنها تغییر دهند.

حمید رضا کفاش خطاب به دانش آموزان گفت: شما جوانان باید در آینده انسانی جامع و کامل و نه جوانی تک بعدی باشید و همچنان سعی کنید اتحاد خود را برای همیشه با خدای خود حفظ نگه دارید و هیچ گاه از موفقیت های خود مغرور نشوید.

وی تاکید داشت: دانش آموزان باید علاوه بر علم خود معنویت را هم در خود پرورش دهد.