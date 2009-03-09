تمامی مدارس کشور به شبکه ملی اینترنت متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کفاش ظهر امروز در حاشیه جشنواره تجلیل از دانش آموزان برتر دوره متوسطه استان سمنان به خبرنگاران گفت: هفته گذشته تفاهمنامه‌ ای بین وزیر آموزش و پرورش و رئیس شورای فناوری کشور امضا شد که در آن یکصد هزار مدرسه در سه مرحله به شبکه‌های اینترنت وصل شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شش هزار و 200 مدرسه در کشور به شبکه ملی اینترنت متصل هستند، گفت: بر اساس این برنامه در سال اول 20 هزار مدرسه، سال دوم 30 هزار و سال سوم 50 هزار مدرسه به این شبکه متصل خواهند شد .

به گفته وی، مرحله نخست اتصال 20 هزار مدرسه به اینترنت از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد و دانش‌آموزان می‌توانند از محتوای شبکه رشد استفاده کنند.

کفاش تصریح کرد: امسال 60 میلیارد ریال اعتبار به 20 هزار مدرسه برای اتصال به شبکه ملی اینترنت اختصاص داده شد.

معاون فناوری ارتباطات و اطلاعات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش افزود: از این اعتبار، 30 میلیارد ریال مربوط به آموزش و پرورش و بقیه آن نیز مربوط به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده که به طور مشترک برای اتصال این تعداد مدارس به شبکه اینترنت اختصاص داده شد.

وی با بیان اینکه روزانه بین هفت تا سی هزار نفر به سایت رشد مراجعه ‌می‌کنند، اضافه کرد: از سال 83، شبکه ملی مدارس ایران برای ارائه خدمات آموزش مجازی و الکترونیکی به دانش‌آموزان و معلمان کشور راه‌اندازی شده است.

وی یاد آور شد: بیش از 25 هزار مقاله علمی درباره دروس ‌مختلف در این شبکه وجود دارد که دانش‌آموزان و معلمان می‌توانند در نشریه‌ها و پژوهشها از آنها استفاده کنند.

کفاش از تولید 165 درس به صورت نرم افزاری در کشور خبر داد و گفت: از این تعداد 30 درس آن به تازگی در مراسمی با حضور وزیر آموزش و پرورش رونمایی شده است.

معاون فناوری ارتباطات و اطلاعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: دو طرح آموزش زبان بر روی تلفن همراه و توسعه بنیاد بازیهای رایانه ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که تحت پوشش آموزش و پرورش قرار دارد نیز اخیرا به بهره برداری رسیده است.