ساعت پخش "ماه عسل" در نوروز مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه به تهیه‌کنندگی مجید اوجی و بر مبنای فیلمنامه فلورا سام در 15 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش شبکه دو برای ایام نوروز مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند.

معصومی و اسدی در نمایی از "ماه عسل"

از دیگر بازیگران این پروژه می‌توان به سعید پورصمیمی، محمد مطیع، پروانه معصومی، افسر اسدی، امیرحسین صدیق، یوسف تیموری، سحر ولدبیگی، کمند امیرسلیمانی، فلورا سام، نفیسه روشن، علیرضا اشکان، شاهرخ استخری، لیلا حاتمی، راضیه برومند، حسین توشه، رضا رادمنش و ... اشاره کرد.

مجموعه "ماه عسل" درباره زندگی امیر و شیرین، دختر و پسری جوان است که می‌خواهند با هم ازدواج کنند، اما برای آنها مشکلاتی پیش می‌آید که لحظه‌های تلخ و شیرین را رقم می‌زند.