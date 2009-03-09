مسلمانان هندوستان میلاد نبی اکرم(ص) را گرامی داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، مولانا ادریس رضا از رهبران مسلمان شهر الله آباد در این مراسم درباره شخصیت نبی اکرم سخنرانی کرد و او را رسول صلح توصیف کرد که زندگیش الگویی برای بشریت تلقی می‌شود.

مولانا نعیم اختر از دیگر فعالان مسلمان در این ایالت هندوستان نیز در مراسم برای صلح جهانی دعا کرد.

گردهمایی شاعرانه ای همچنین قرار است روز سه‌شنبه 20 اسفند ماه به عنوان آخرین روز از جشنهای چهار روزه مسلمانان هندوستان برگزار شود. چندین شاعر از سراسر الله آباد هندوستان در این مراسم شرکت می‌کنند. شعرا در این مراسم اشعاری را که در مدح پیامبر اعظم (ص) سروده‌اند برای شرکت‌کنندگان می‌خوانند.