اولین کلاس مجازی دانشگاه پیام نور کشور در سمنان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسین متفکر ظهر امروز در آیین رونمایی از تابلوی اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور و سامانه اتوماسیون گفت: کلاسهای مجازی دانشگاه پیام ‌نور با سه موضوع درسی برای نخستین بار در استان سمنان گشایش یافت.

وی با بیان اینکه دانشجویان از این پس می‌توانند به صورت غیرحضوری و پشت رایانه در کلاس درس شرکت کنند، گفت: در کلاسهای مجازی، دانشجویان به صورت الکترونیکی با استاد خود ارتباط دارند و می‌توانند سئوالات خود را به این طریق از استادشان بپرسند.

به گفته وی، تجهیزات پیشرفته شبکه و اینترنت لازم برای برگزاری کلاسهای مجازی دانشگاه پیام‌نور برای نخستین بار در کشور در شش ماهه دوم امسال تامین شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان با بیان اینکه امروز همزمان چهار مرکز خدمات اینترنتی یکپارچه" ISP " در استان سمنان راه‌اندازی شده است، تصریح کرد: از جمله خدماتی که" ISP "ها ارائه می‌دهند، سرعت بالای دسترسی به اینترنت، تلفنهای اینترنتی و سرویس‌دهی برای ایمیل است.

وی با بیان اینکه تجهیزات آزمایشگاهی برای دانشگاه‌های پیام ‌نور استان سمنان خریداری شده است، گفت: در حال حاضر به اندازه هشت سال برای دانشگاه‌های پیام ‌نور استان تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده است.

متفکر از تشکیل 27 انجمن علمی و کانون در دانشگاه‌های پیام ‌نور استان سمنان خبر داد و گفت: 37 تیم ورزشی در دانشگاه‌های پیام ‌نور این استان تشکیل شده است و تمام دانشجویان دانشگاه‌ باید در دو رشته ورزشی ثبت‌ نام کنند.

متفکر تاکید کرد: در اوایل سال آینده مراکز سمنان، شاهرود و مرحله دوم دانشگاه گرمسار نیز گشایش می‌یابد.