گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- گروه مناطق ویژه سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق اهداف فرهنگی سازمان و تکریم جایگاه خاندان عصمت و طهارت (ع) اقدام به برگزاری کنگره شعر اهل‌البیت (ع) در بیرجند خراسان جنوبی کرد.

- با حضور 120 نفر از مبلغین استان کرمانشاه یک دوره آموزش تخصصی تبلیغ در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی این استان به مدت یک روز برگزار شد.

- مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: ایران پیشگام تفکر و اندیشه وحدت اسلامی در جهان است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: برای ظهور امام زمان(عج) باید در اندیشه منتظران تحول ایجاد کرد.

- مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در نشست مشترک روسای ادارات تبلیغات اسلامی با مدیران و مسئولان صدا و سیمای استان با تاکید بر حرکت به سوی فرهنگ دینی گفت: غفلت و بی تفاوتی در مقابل قتل عام فرهنگی دشمنان اسلام، خودکشی فرهنگی است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: هفته وحدت، نماد ایستادگی مسلمانان مقابل اهداف شوم و پلید دشمنان اسلام است.

- مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان در سفر به شهرستان‌های غرب استان و در جریان بازدید از طرح‌های فرهنگی شهرستان پارسیان، در بین مردم و مسئولین این شهرستان گفت: اعتقاد به مهدویت یک مسئله شیعی محض نیست، بلکه یک مسئله اسلامی است.

- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران صبح روز گذشته در مراسم تجلیل از دست اندرکاران نمایشگاه فرهنگی در امتداد کربلا گفت: هیئات مذهبی توانمندترین تشکل مردمی هستند.

- به گفته رئیس مؤسسه آموزش عالی سوره وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، دوره دکتری رشته «هنر ارتباطات» در دانشکده ارتباطات این مؤسسه راه‌اندازی خواهد شد