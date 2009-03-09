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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

عامری خبر داد:

تداوم سهمیه بندی بنزین تا پایان فروردین 88

تداوم سهمیه بندی بنزین تا پایان فروردین 88

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از توافق وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور برای تداوم سهمیه بندی بنزین تا پایان فروردین ماه سال 88 خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید عامری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون تصمیمی در رابطه با میزان سهمیه بنزین نوروزی خودروها اتخاذ نشده است، گفت: پیش بینی می شود سهمیه بنزین نوروزی خودروها تا یک هفته آینده تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین از فعال شدن دو گروه عملیاتی برای نظارت و بازرسی بر نحوه عرضه بنزین و گازوئیل در بهمن و اسفندماه جاری خبرداد و افزود: طرح ویژه بازرسی و نظارت بر عرضه سوخت در جایگاهها نیز از 24 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین سال آینده اجرا می شود.

گفتگوی مشروح عامری با خبرنگاران متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 846464

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