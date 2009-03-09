تداوم سهمیه بندی بنزین تا پایان فروردین 88

به گزارش خبرنگار مهر، فرید عامری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون تصمیمی در رابطه با میزان سهمیه بنزین نوروزی خودروها اتخاذ نشده است، گفت: پیش بینی می شود سهمیه بنزین نوروزی خودروها تا یک هفته آینده تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین از فعال شدن دو گروه عملیاتی برای نظارت و بازرسی بر نحوه عرضه بنزین و گازوئیل در بهمن و اسفندماه جاری خبرداد و افزود: طرح ویژه بازرسی و نظارت بر عرضه سوخت در جایگاهها نیز از 24 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین سال آینده اجرا می شود.

گفتگوی مشروح عامری با خبرنگاران متعاقبا منتشر می شود.