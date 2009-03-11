مونتاژ طرح و نقش فرش ایران در کشورهای همسایه فراگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فرش، دست آفریده پرنقش و نگار ایرانی رهاورد زندگی پر تلاش زنان و مردانی است که با شوریدگی نگاره ها و گرمی رنگ دلهای پاک ممزوج شده است. پیشینه قالی در ایران به دوره هخامنشیان می رسد و در اینکه خاستگاه آن ایران بوده است شک و تردیدی وجود ندارد.

جنبه ناب زیبایی و هنری فرش ایران در نقش پردازی آن به طور بارز آشکار می شود و نقشه فرش ایران با چشم به دل می نشیند. در قالی ایرانی جای خالی و بی نقشی کمتر می توان دید، با این همه، سهم عظیم هنرمندان فرش ایران در شکل گیری و تکامل فرش، بارز و گرانقدر است و آنان به راستی کوشاترین هنرمندان دنیای فرش ایرانی هستند.

فرش، رتبه اول صادرات غیر نفتی ایران

از سوی دیگر تداوم موفقیت‌آمیز توسعه پایدار اقتصاد ایران ایجاب می‌کند تا در تدوین برنامه‌های عملیاتی، به ویژه در طرح نوین صادراتی کشور که با هدف ایجاد شالوده‌های استوار در راستای اقتصاد بدون نفت مورد پیگیری قرار می‌گیرد، زمینه سیاست‌گذاریهای مناسب فراهم شود.

اما نگاهی به صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که فرش در صدر این صادرات قرار دارد و علاوه بر آن، صادرات فرش دارای ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ویژه‌ای نیز است.

آنچه در اینجا مورد بحث است روند رو به افزایش مونتاژ فرش ایرانی توسط برخی کشورها در بازارهای پرهیاهوی جهانی است که ضرورت چاره اندیشی در این زمینه و در کنار آن برنامه ریزی اصولی در جهت ارتقا کیفیت فرش ایرانی و تناسب آن با قیمتهای مورد نظر مشتریان را روشن می سازد.

در عین حال، فرش های مونتاژ شده از سوی برخی کشورها از نظر کیفیت اصلا قابل مقایسه با فرش ایرانی نیستند و تنها به دلیل تفاوت قیمتی که با فرش ایرانی دارند نه تنها جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کرده اند بلکه بازار داخل کشور را نیز تحت الشعاع قرار داده اند.

علاوه بر آن استمرار ورود فرش های مونتاژ شده به بازارهای جهانی موجب شد وزارت بازرگانی نیز فرآیند تولید و صادرات این کالای ارزشمند را مورد بازنگری قرار دهد که همکاری با مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و شناسنامه‌دار کردن فرش دستباف اولین قدم بود که البته به زعم برخی از کارشناسان آنچنان هم محکم برداشته نشد.

تقلید رقبای ایران از طرح فرش ایرانی صادرات فرش را تهدید می کند

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران در این رابطه پاسخگوی سوالات خبرنگار مهر بود و اظهار داشت: یکی از مهم ترین مخاطراتی که صادرات فرش ایران را در معرض تهدید قرار داده است بحث تقلید رقبای ما از طرح های ایرانی است.

محمدرضا عابد ضمن تشریح مراحل بررسی این معضل در مرکز ملی فرش ایران، افزود: یکی از راهکارهایی که برای این موضوع در نظر گرفته شده است ثبت مناطق جغرافیایی همچنین فرش این مناطق است.

وی با اشاره به پیگیری های این مرکز در راستای ثبت دانش فنی فرش ایران، افزود: مونتاژ فرش ایران توسط برخی از کشورها به طور قطع در آینده مسائل و مشکلاتی را برای صادرات فرش ایران ایجاد خواهند کرد که مرکز ملی فرش ایران در حال انجام اقداماتی برای جلوگیری از این امر است.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران یادآور شد: در حال حاضر عمده کشورهایی که فرش ایران را مونتاژ کرده و به نام طرح های ایرانی عرضه می کنند کشورهای هند، چین و پاکستان هستند.

ثبت فرش منطقه اصفهان؛ اولین گام در ثبت مناطق جغرافیایی

عابد با اشاره به پیوستن ایران به پیمان لیسبون که می توان با توجه به آن مناطق جغرافیایی را به ثبت رساند، یادآور شد: در اولین گام پیگیر هستیم تا مناطق جغرافیایی را با همکاری اداره ثبت مالکیتهای صنعتی به ثبت برسانیم.

وی با تاکید بر اینکه این امر باید هر چه زودتر و در کشورهای مختلف اروپایی پیگیری شود، ابراز امیدواری کرد که با ثبت مناطق جغرافیایی ایران بتوان از فروش فرشهای مونتاژ شده به نام فرش مناطق مختلف کشور جلوگیری کرد.

قائم مقام مرکز ملی فرش ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون اینکه پیگیری برای ثبت مناطق جغرافیایی در چه مرحله ای قرار دارد، خاطرنشان کرد: بررسی ها و مقدمات اولیه کار را انجام داده ایم و برای اولین ثبت، فرش منطقه اصفهان را در دستور کار قرار داده ایم.

عابد با بیان اینکه تقاضای ثبت فرش اصفهان به شرکت ثبت مالکیتهای صنعتی ارائه شده است، ابراز امیدواری کرد: به زودی پس از ثبت در این شرکت مراحل کار ثبت جهانی فرش های مناطق مختلف جغرافیایی ایران نیز انجام شود.

به هر حال آنچه که امروز ضروری به نظر می رسد تسریع در مراحل ثبت نقشه، دانش و طرح فرش ایرانی است تا قبل از آنکه فرش های مونتاژ شده در بازارهای جهانی در پناه نام فرش ایرانی به نان و نوایی دست یابند و دیگر نتوان این تابوی سایه افکنده بر نام فرش ایران را از خاطر مشتریان جهانی فرش ایران زدود، اقدامی اساسی انجام شود.