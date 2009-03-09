تنگ نظری عده ای سیاست نظام نیست / انتصاباتم بی سابقه خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کروبی با حضور در منزل ماموستا عبدالقادر بیضابی، امام جمعه اهل سنت شهر ارومیه با وی و روحانیون ارشد اهل سنت دیدار و گفتگو کرد .

کروبی در این دیدار با تاکید بر ایجاد تفاهم و رفع کدورتها در کشور گفت: تفکر من به گونه ای است که باید از همه نیروها استفاده کرد و شیرینی و تلخیهای ملی برای همه مردم باشد زیرا ایران وطن همه ماست .

وی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم که انتخابات پر شوری داشته باشیم و از برخی اعمال تنگ نظرانه پرهیز کنیم اظهار داشت: گاهی دوستان اهل سنت نسبت به برخی تنگ نظذی ها گلایه می کنند در حالی که حتی برای شیعیان این اتفاق رخ می دهد، اما باید بدانیم این سیاست نظام جمهوری اسلامی نیست .

کروبی در ادامه خاطرنشان کرد: دوستان و نمایندگان شما در مجلس واقف هستند که چگونه همواره از کارهایی که از تفکر تنگ نظری و انحصارگرایی بود جلوگیری می کردم.

وی تصریح کرد: امروز 30 سال از انقلاب اسلامی گذشته است و همه چهره ها و عملکردها برای مردم روشن شده است و همگان نگرش من را در خصوص افراد در ارائه مسئولیتها می شناسند .

دبیرکل حزب اعتماد ملی خاطرنشان کرد: اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوم از همه نیروهای توانمند بهره خواهم برد. البته هم اکنون نمی توانم جایگاهی را وعده دهم، اما کاری را انجام خواهم داد که در 30 سال گذشته بی سابقه خواهد بود و در سطح وسیع تر و گسترده تر از افرد توانمند استفاده خواهم کرد .

هنوز حق معلمان ادا نشده است

کروبی در جمع فرهنگیان شهر ارومیه نیز با بیان اینکه فرهنگیان در ساختن نهادهای جدید انقلابی همچون سپاه، جهاد سازندگی و ... نقش بزرگی ایفا کردند تصریح کرد: من به خوبی با مشکلات فرهنگیان آشنا هستم و همیشه در طول دوران حضور در مجلس برای آموزش و پرورش ، بهداشت و ورزش تلاش می کردم .

وی با اعلام اینکه در طول دوران ریاست مجلس همواره به کمیسیون بودجه توصیه می کردم که به آموزش و پرورش توجه داشته باشند بیان داشت: اگر در انتخابات آینده پیروز شوم اولین کار من این است که با مشورت و نظر فرهنگیان وزیری قدرتمند از صنف خودشان به دور از معیارهای سیاسی و حزبی برای آموزش و پرورش انتخاب کنم .

دبیرکل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه به رغم زحمات فراوان معلمان تا کنون حق معلمی ادا نشده و در قبال تلاش آنها سپاس علمی انجام صورت نگرفته است گفت: قصد دارم در صورت پیروزی نشستهایی با بازنشستگان داشته باشم و همچنین نسبت به افزایش حقوق فرهنگیان برنامه های ویژه ای دارم .

قانون اساسی ایران حقانیت تمامی اقوام را به رسمیت می شناسد

دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین با حضور در کلیسای آشوریان شهر ارومیه با بیان اینکه هموطنان مسیحی ما در طول دوران دفاع مقدس و آشوبهای داخلی این استان مخلصانه برای حفظ سرزمین ایران عزیز ایستادگی و جانفشانی کردند اظهار داشت: باید همه تلاش خود را به کار بندیم تا همیشه در صلح با یکدیگر زندگی کنیم .

کروبی خاطرنشان کرد: همه اقوام و گروههای مذهبی که در کشور حضور دارند و در قانون به رسمیت شناخته شده اند باید بتوانند از حقوق مصرح خود در قانون استفاده کنند .

به گزارش مهر ، دبیرکل حزب اعتماد ملی در ادامه گفت: بر اساس گفته انبیا و سنت حضرت مسیح، انسانها باید مهر و مودت و نیکی نسبت به یکدیگر روا داشته باشند اما متاسفانه اکنون جهان ما اینگونه نیست و زورگویان و قدرتهای جهانی این اجازه را نمی دهند و مصداق آن را امروزه در فلسطین شاهد هستیم .

کروبی خاطرنشان کرد: مسلمان و غیر مسلمان باید با وحدت و اتفاق نظر به فکر پیشرفت و آبادانی کشور باشند.

کاندیدای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری افزود: شعار ما اینست که همه با هم و با حفظ عقاید و اندیشه خود در چهارچوب قانون اساسی فعالیت کنیم و برای فراهم کردن زندگی بر اساس صلح، آزادی، کرامت انسانی تلاش و کوشش کنیم .

وی امروز به شهرهای شمالی استان سفر می کند.