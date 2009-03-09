داریوش باباییان در این باره به خبرنگار مهر گفت: فردین خلعتبری ساخت موسیقی را شروع کرده و حامد رضی فیلم را تدوین می‌کند. "خون‌بها" اواخر اسفند آماده پخش و به شبکه تهران تحویل داده می‌شود و در تعطیلات نوروزی روی آنتن می‌رود.

این تهیه‌کننده گفت: "خون‌بها" فیلمی مفرح و سرگرم‌کننده است که برای جذب خانواده‌ها ساخته شده است. سعی کردیم در ساخت این فیلم استانداردهای تولید یک فیلم تلویزیونی قابل قبول را رعایت کنیم و "خون‌بها" فیلمی خوش‌ساخت و حرفه‌ای باشد.

فیلمنامه "خون‌بها" را سعید فرهادی نوشته و علیرضا اوسیوند، معصومه میرحسینی، امیرمحمد زند و کریم اکبری مبارکه در آن بازی می‌کنند.



سایر عوامل تولید فیلم عبارتند از تصویربردار: رضا رخشان، صدابردار: رضا تهرانی، طراح صحنه و لباس: آنیتا جواهرچی، دستیار کارگردان: امیر سلیمانی، مدیر تولید: علیرضا رفیعی و مجری طرح: مهدی احمدی. پوراحمد پیش از این فیلم‌های تلویزیونی "روز از نو" و " دلشوره" را ساخته است.