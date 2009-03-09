کودکان محروم نیازمند جراحی قلب و ارتوپدی درمان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید ایران امروز در نشست خبری به تشریح اقدامات این موسسه که فعالیت خود را از اواسط تیر ماه 1385 در کشور آغاز کرده است پرداخت و گفت: این موسسه تنها شعبه رسمی موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید فرانسه در خاورمیانه است.

مریم مرعشی با اشاره به فعالیتهای درمانی این موسسه که تا کنون در دو بخش جراحی قلب و ارتوپدی صورت گرفته است افزود: بیماران تحت حمایت این موسسه اغلب از سوی بهزیستی معرفی می شوند و برخی دیگر پس از شناسایی کامل و اینکه مشخص شد از شرایط مالی نامناسبی برخوردارند از حمایت این موسسه برخوردار می شوند.

مرعشی به بیمارستانهای قلب شهید رجایی، امام خمینی و مرکز طبی کودکان به عنوان مراکز طرف همکار با این موسسه نام برد و گفت: اخیرا نیز با همکاری شهرداری تهران توانسته ایم اولین کلینیک روان شناسی و مشاوره کودکان را در منطقه 16 بازگشایی کنیم تا بتوانیم خدمات مشاوره ای به کودکان محروم و تحت پوشش بهزیستی ارائه دهیم.

وی همچنین به برنامه موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید ایران در سال میلادی 2009 اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه ای که تنظیم کرده ایم یکهزار کودک بهزیستی که نیازمند جراحی قبل و ارتوپدی هستند تحت درمان خواهند گرفت.

مدیرعامل موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید ایران در ارتباط با تامین هزینه های درمان این کودکان گفت: منابع مالی این موسسه توسط اسپانسرهای داخلی و شرکتهای فرانسوی فعال در کشور و همچنین سفارت فرانسه در ایران و سفارت ایران در فرانسه و وزارت امور خارجه و حتی وزارت بهداشت تامین می شود.

مرعشی با عنوان این مطلب که بعضی از عملهای جراحی صعب که هزینه های آنها بین 20 تا 36 میلیون تومان برآورد می شود با حداقل هزینه از سوی این موسسه صورت می گیرد ادامه داد: برای 400 کودک که تا کنون تحت عمل جراحی قلب و ارتوپدی قرار گرفته اند به طور میانگین 4 میلیون تومان برای هر کدام هزینه کرده ایم.