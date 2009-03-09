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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۱۷

مرکز تولید و پرروش ماهیان خاویاری در بندرگز ایجاد می شود

مرکز تولید و پرروش ماهیان خاویاری در بندرگز ایجاد می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان گفت: مرکز تولید و پرورش ماهیان خاویاری در بندرگز واقع در غرب این استان ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی ظهر دوشنبه در دوره آموزشی طبخ آبزیان در بندرگز افزود: تاکنون چهار موافقت اصولی و یک پروانه تاسیس برای راه اندازی مرکز ماهیان خاویاری در منطقه صادر شده است.

وی سرانه مصرف ماهی در استان را پائین دانست و گفت: برای ترویج فرهنگ استفاده از ماهی، ماهیان به صورت شکم خالی یا آماده طبخ در بازار عرضه می شود.

وی خاطرنشان کرد: هنوز ماهی به طور مطلوب در سبد غذایی خانوارهای استان جا نیفتاده و سرانه مصرف ماهی در استان حدود شش کیلوگرم است.

به گفته پاسندی، شکل و عرضه ماهی از جمله عواملی است که موجب می شود افراد برای استفاده از این منبع پروتئین علاقه کمتری نشان دهند.

مدیرکل شیلات گلستان، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و دوره های آموزشی طبخ آبزیان را از جمله برنامه های در دست اقدام این اداره کل برشمرد و گفت: تاکنون بیش از یکهزار نفر در دوره های آموزشی طبخ آبزیان شرکت کرده اند.

وی عنوان کرد: در بخش بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری نیز استان در دو مرکز بازسازی ماهیان خاویاری شهید مرجانی و وشمگیر سالانه حدود میلیونها قطعه انواع لارو تولید و در دریا رهاسازی می شود.

وی اظهار داشت: مزارع پرورشی ماهیان استخوانی در استان حدود 10 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد و از نظر تولید مقام چهارم تولید ماهیان گرمابی را در کشور داریم.

سالانه حدود 15 هزار تن انواع ماهیان پرورشی و استخوانی در گلستان تولید می شود.

کد مطلب 846478

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