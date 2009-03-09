مرکز تولید و پرروش ماهیان خاویاری در بندرگز ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی ظهر دوشنبه در دوره آموزشی طبخ آبزیان در بندرگز افزود: تاکنون چهار موافقت اصولی و یک پروانه تاسیس برای راه اندازی مرکز ماهیان خاویاری در منطقه صادر شده است.

وی سرانه مصرف ماهی در استان را پائین دانست و گفت: برای ترویج فرهنگ استفاده از ماهی، ماهیان به صورت شکم خالی یا آماده طبخ در بازار عرضه می شود.

وی خاطرنشان کرد: هنوز ماهی به طور مطلوب در سبد غذایی خانوارهای استان جا نیفتاده و سرانه مصرف ماهی در استان حدود شش کیلوگرم است.

به گفته پاسندی، شکل و عرضه ماهی از جمله عواملی است که موجب می شود افراد برای استفاده از این منبع پروتئین علاقه کمتری نشان دهند.

مدیرکل شیلات گلستان، برگزاری نمایشگاه های تخصصی و دوره های آموزشی طبخ آبزیان را از جمله برنامه های در دست اقدام این اداره کل برشمرد و گفت: تاکنون بیش از یکهزار نفر در دوره های آموزشی طبخ آبزیان شرکت کرده اند.

وی عنوان کرد: در بخش بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری نیز استان در دو مرکز بازسازی ماهیان خاویاری شهید مرجانی و وشمگیر سالانه حدود میلیونها قطعه انواع لارو تولید و در دریا رهاسازی می شود.

وی اظهار داشت: مزارع پرورشی ماهیان استخوانی در استان حدود 10 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد و از نظر تولید مقام چهارم تولید ماهیان گرمابی را در کشور داریم.

سالانه حدود 15 هزار تن انواع ماهیان پرورشی و استخوانی در گلستان تولید می شود.