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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۲۸

350 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در یزد مهیا شده است

350 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی در یزد مهیا شده است

یزد - خبرگزاری مهر: کارشناس تعاون سازمان آموزش و پرورش استان یزد از آماده سازی 350 مدرسه در قالب سه هزار و 400 کلاس در سطح استان یزد برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد.

محمدرضا مزیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از این تعداد 210 مدرسه در قالب دو هزار و 120 کلاس در شهر یزد به این منظور اختصاص داده شده است.

وی همچنین عنوان کرد: خانه معلم،‌ تالار فرهنگیان و مراکز تربیت معلم استان یزد نیز برای اسکان مسافران آماده سازی شده اند.

مزیدی امکانات رفاهی واحدهای یاد شده را یخچال، فرش، تلویزیون، موکت و ...برشمرد و خاطرنشان کرد: از لحاظ امکانات و تجهیزات رفاهی، برخی مدارس مجهز، برخی نیمه مجهز و تعدادی نیز عادی هستند.

وی عنوان کرد: برای هر واحد آموزشی نیروهای خدماتی به منظور نظافت پیش بینی شده و سرایداران نیز آموزشهای لازم برای نحوه پذیرش گردشگران و مسافران نوروزی را دیده اند.

کارشناس تعاون سازمان آموزش و پرورش استان یزد یادآور شد: نوروز سال گذشته 400 هزار مسافر در مدارس استان یزد اسکان داده شدند.

مجموع مسافران نوروزی اسکان یافته در استان یزد سال گذشته استان یزد بیش از 800 هزار نفر بوده است.

کد مطلب 846479

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