به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران صبح امروز با حضور مرتضی حیدری دبیر دوسالانه، محمدعلی رجبی عضو شورای سیاستگذاری، جلیل جوکار دبیر همایش نگارگری و حسین عصمتی دبیر اجرایی دوسالانه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست حیدری با ارائه گزارشی از مراحل مختلف دوسالانه گفت: با انتشار فراخوان دوسالانه 1670 اثر از 522 هنرمند به دبیرخانه ارسال شد. یکی از نکات قابل توجه در این دوسالانه حضور گسترده هنرمندان خانم بود. از میان هنرمندان حاضر 366 هنرمند زن و تنها 156 هنرمند مرد حضور داشتند که نشان از توجه هنرمندان خانم به موضوع نگارگری است که تاکنون بی‌سابقه بوده است. همچنین 184 هنرمند از شهرستان‌ها و 333 هنرمند از تهران بودند.

وی افزود: در مرحله اول انتخاب 431 اثر از 293 پذیرفته شد که به دلیل کمبود فضای نمایشگاهی مجبور به حذف تعدادی دیگر از آثار شدیم و در مرحله دوم انتخاب 362 اثر از 254 هنرمند را برای حضور در نمایشگاه دوسالانه انتخاب کردیم.



حیدری ادامه داد: در مجموع 96 تذهیب، 90 گل مرغ، 19 تشعیر و 129 اثر نگارگری در بخش رقابتی به نمایش درمی‌آید. همچنین 57 اثر از هنرمندان پیشکسوت همچون محمود فرشچیان، محمدباقر آقامیری، عباس جمالپور و... در این نمایشگاه در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد.

دبیر دوسالانه هفتم درباره بخش‌های جنبی این نمایشگاه گفت: علاوه بر همایش دوسالانه، در اواخر فروردین ماه سال آینده کارگاه آموزشی بداهه‌سازی در نگارگری را در تالار شماره 6 موزه هنرهای معاصر با حضور پیشکسوتان نگارگری برگزار می کنیم.



حیدری افزود: همچنین کتاب نفیس جشنواره را به همراه کتاب دیگری که شامل معرفی اعضای شورای سیاستگذاری و داوری است به همراه مجموعه مقالات این استادان منتشر می‌کنیم که فروردین ارائه می‌شود. مراسم اختتامیه دوسالانه نیز در هفته اول اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار می شود و برگزیدگان معرفی خواهند شد.

در ادامه این مراسم رجبی با اشاره به ابعاد گسترده هنر نگارگری گفت: نگارگری هنر ملی و تصویری ما ایرانیان است و دوسالانه نگارگری با توجه به آثار بسیار خوب که به دوسالانه رسیده شور و شوق خاص در بین نگارگران ایجاد کرده است.



عضو شورای سیاستگذاری دوسالانه افزود: قرار است هیئت داوران این جشنواره با بررسی آثار نمایشگاه و شیوه داوری و انتخاب آثار میزگردی را در کنار همایش دوسالانه برگزار می‌کند که در آن دلایل انتخاب آثار برای هنرمندان تشریح می‌شود. این میزگرد می‌تواند برای هنرمندان جوان یک کلاس درس نیز باشد.

جوکار نیز با اشاره به بخش همایش گفت: پیام اصلی همایش دوسالانه نگارگری اعلام نیاز نگارگران صاحب پژوهش است، یعنی اندیشه مقدم بر فعل نگارگری است. در بخش همایش 34 مقاله به دبیرخانه ارسال شد که هم‌اکنون هیئت داوران در حال بررسی آنها هستند تا چهار مقاله برتر برای ارائه در همایش انتخاب شود. مجمع مقالات رسیده تنوع بسیار دارد که از نگارگری طنز تا معنوی و حوزه رنگ و زیباشناسی را در بر می‌گیرد.

دبیر همایش نگارگری ادامه داد: همایش نگارگری در سه روز از 30 فروردین تا اول اردیبهشت 88 برگزار می‌شود. در دو روز نخست چهار مقاله برتر ارائه می شود و روز سوم میزگرد دوسالانه با حضور محمدباقرآقا میری، عباس جمالپور،محمدعلی رجبی، حسن بلخاری، محمد خزائی، مرتضی حیدری و چهار پژوهشگر برتر همایش برگزار می‌شود.



هفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران سه‌شنبه 20 اسفند همزمان با هفته وحدت از ساعت 16 افتتاح می شود و تا 10 اردیبهشت‌ماه میزبان علاقمندان به هنر نگارگری ایرانی است.