می خواهیم تصویر خوبی در ذهن فوتبال آسیا برجای بگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ذرات کاپیتان تیم فوتبال الشارجه امارات در نشست خبری این تیم پیش از بازی فردا مقابل پرسپولیس ایران با بیان این مطلب افزود: خوشحالم از اینکه در ایران هستم و به عنوان یک بازیکن جوان حضور در لیگ قهرمانان آسیا را تجربه خواهم کرد. امیدوارم بتوانم برای تیمم در این مسابقات مهره ای مفید باشم.

وی در پاسخ به خبرنگاری که حضور بازیکنان ایرانی در امارات را عامل افت کیفی آنها عنوان کرد گفت: من چنین اعتقادی ندارم، لیگ امارات نسبت به گذشته پیشرفت زیادی داشته و حرفه ای شده است. من در تیم الشارجه با مسعود شجاعی هم بازی بوده ام این بازیکن ایرانی با حضور در تیم الشارجه نه تنها افت نکرد بلکه توانست رشد کرده و به تیم اوساسونای اسپانیا صعود کند.

این بازیکن جوان اماراتی خاطرنشان کرد: معتقدم بازیهای لیگ امارات متفاوت از لیگ قهرمانان آسیاست. ما در مسابقات آسیایی حضور یافته ایم تا نتیجه خوبی به دست آوریم وتصویر ایده آلی از تیم های اماراتی در ذهن هواداران فوتبال برجای بگذاریم.