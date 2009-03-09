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۱۹ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۵۴

228 سال مطبوعات اسپانیا در اینترنت

228 سال مطبوعات اسپانیا در اینترنت

مقامات اسپانیایی به منظور فراهم آوردن شرایطی برای دسترسی آسان به مطالب روزنامه های اسپانیایی و آمریکای لاتین، تمامی نسخه های منتشر شده مطبوعات این کشور را طی 228 سال گذشته در سایت اینترنتی در دسترس عموم قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی مطالبی که در 2 هزار روزنامه اسپانیایی و آمریکای لاتین طی 228 سال گذشته منتشر شده است که روی هم رفته 4.3 میلیون صفحه روزنامه را تشکیل می دهند بر روی شبکه اینترنت قرار گرفت.

این مطالب که در فاصله زمانی میان سالهای 1777 تا سال 2005 منتشر شده اند بر روی سایت رسمی کتابخانه مجازی تاریخ مطبوعات در آدرس www.prensahistorica.mcu.es قرار گرفته است.

در این صفحه مجازی وزارت فرهنگ اسپانیا امکان دسترسی به تمامی مطالب انتشار یافته در کتابخانه های عمومی کشور و تمامی قراردادهای به امضا رسیده در تالار شهر و دانشگاهها را در کنار رونامه هایی که تا به حال انتشار یافته اند، ایجاد کرده است. 

هدف از ایجاد این کتابخانه مجازی امکان دسترسی همزمان و آسان به مطالبی است که در نوع خود بی نظیر به شمار رفته و استفاده از آنها برای همگان در گذشته ممکن نبوده است.

بر اساس گزارش زی نیوز، کتابخانه مجازی و آنلاین یکی از بزرگترین و اصلی ترین پروژه های دیجیتالیزه کردن به شمار می رود که تا به حال توسط دولت و کشور اسپانیا به انجام رسیده است.

کد مطلب 846486

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