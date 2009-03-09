پاسگاه انتظامی منابع طبیعی ضرورتی برای حفظ و حراست از انفال است

به گزارش خبرنگار مهر در خلیل آباد مهدی هنرور ظهر امروز در مراسم افتتاح پاسگاه انتظامی منابع طبیعی خلیل آباد حفظ امنیت و تندرستی را از توصیه های اسلام و ائمه اطهار خواند و افزود: خوشبختانه وضعیت امنیتی شهرستان خوب است و باید همه قدر این دو نعمت الهی را بدانیم.

فرماندار خلیل آباد با بیان اینکه باید در راستای اجرای قانون جلوی متصرفین به انفال عمومی گرفته شود، همکاری مردم را با نیروهای منابع طبیعی لازم دانست و خواستار توسعه فضای سبز و حراست بیشتر از آن شد.

وی راه اندازی پاسگاه ها را در کاهش پرونده ها و سرعت در رسیدگی به آنها موثر دانست و گفت: در شهرستان خلیل آباد با وجود 206 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی طی سال جاری، 180 پرونده چرای دام و 60 پرونده تصرف زمین تشکیل شده است.

سرهنگ دوم عبدالله تکلو فرماندار یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در مراسم افتتاح پاسگاه انتظامی منابع طبیعی خلیل آباد گفت: این پاسگاه پس از شهرستان های مشهد، نیشابور و تربت حیدریه چهارمین پاسگاه انتظامی منابع طبیعی خراسان رضوی است.

تکلو اظهار داشت: همزمان با هفته منابع طبیعی در 4 شهرستان گناباد، چناران، سرخس و کلات نیز پاسگاه انتظامی افتتاح می گردد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال 88 در تمامی ادارات منابع طبیعی، پاسگاه ویژه انتظامی افتتاح می شود، راه اندازی پاسگاه ها را در کاهش پرونده ها و سرعت در رسیدگی به آنها موثر دانست.